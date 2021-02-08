"BİZE GÜÇ VERDİ"

Bu duygusal ve korku dolu süreci çocuklarımla tek başıma atlatmaya çalışırken; aklımda dünyanın her yerinde benzer veya daha zor şartlarda mücadele eden, bu hastalık sebebiyle sevdiklerini kaybeden milyonlarca insan geçti. Böyle bir süreçte bu kadar kıymetli bir desteği hissetmek ve yalnız olmadığımızı bilmek bize güç verdi.

Bu vesileyle sonda zikredilen fakat başta gelen, en önemli ve kalpten teşekkürüm ise; Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Filyasyon ekipleri, aile hekimleri ve sağlık çalışanlarımızdır. Tüm bu süreçte ellerinden gelen hiçbir desteği bizlerden esirgemedikleri için kendim ve çocuklarım adına teşekkürü bir borç bilirim. Saygı ve minnetlerimle...