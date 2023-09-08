Emine Erdoğan'dan Dünya Okuma Yazma Günü mesajı: Mücadelemizi sürdüreceğiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Okuma Yazma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Emine Erdoğan paylaşımında, "Öğrenmenin yaşı olmadığını herkese ispat eden vatandaşlarımız en büyük teşekkürü hak ediyor" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kadın ve kız çocuklarımız başta olmak üzere “Haydi Kızlar Okula”, “Ana Kız Okuldayız”, “Okuma Yazma Seferberliği” ve “Nerede Kalmıştık” kampanyalarına katılan her bir vatandaşımız ülkemizden yükselen ışığı parlatıyor. Öğrenmenin yaşı olmadığını herkese ispat eden vatandaşlarımız en büyük teşekkürü hak ediyor. Çatışmaların karanlığına hapsolmuş dünyada, toplumumuzu ancak bilginin gücü ile aydınlık ufuklara taşıyacağımızı unutmamalıyız. Okur-yazar olmayan tek bir birey kalmayana kadar hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Dünya Okuma Yazma Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Kadın ve kız çocuklarımız başta olmak üzere “Haydi Kızlar Okula”, “Ana Kız Okuldayız”, “Okuma Yazma Seferberliği” ve “Nerede Kalmıştık” kampanyalarına katılan her bir vatandaşımız ülkemizden yükselen ışığı parlatıyor.



Öğrenmenin yaşı olmadığını herkese ispat eden vatandaşlarımız… pic.twitter.com/ny4k1LDIo5 — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) September 8, 2023