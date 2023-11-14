Emine Erdoğan Senegal Devlet Başkanı’nın eşi ile bir araya geldi

Emine Erdoğan Senegal Devlet Başkanı’nın eşi ile bir araya geldi

Emine Erdoğan Senegal Devlet Başkanı’nın eşi ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Filistin İçin Tek Yürek Buluşmamız vesilesiyle ülkemizi ziyaret eden Senegal Devlet Başkanı'nın değerli eşi Marieme Faye Sall ile İstanbul'da bir araya geldik" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Filistin İçin Tek Yürek Buluşmamız vesilesiyle ülkemizi ziyaret eden Senegal Devlet Başkanı’nın değerli eşi Marieme Faye Sall ile İstanbul’da bir araya geldik.

Gazze’de yaşanan trajedi için üzüntümüz ve endişemiz ortak. fMasum sivillere yönelik saldırıların bir an önce durdurulması hususunda gösterdiği dayanışma için Marieme Hanımefendi’ye teşekkür ediyorum.

Filistin İçin Tek Yürek Buluşmamız vesilesiyle ülkemizi ziyaret eden Senegal Devlet Başkanı’nın değerli eşi Marieme Faye Sall ile İstanbul’da bir araya geldik.



Gazze’de yaşanan trajedi için üzüntümüz ve endişemiz ortak.



Masum sivillere yönelik saldırıların bir an önce… pic.twitter.com/dd3c40q1ZE — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 14, 2023