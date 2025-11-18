Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Eminem'den o şirkete dava - Magazin haberleri

        Eminem'den o şirkete dava

        Ünlü rapçi Eminem, ticari marka olarak tescil ettirdiği "Slim Shady" ismine çok benzediği gerekçesiyle plaj eşyası satan Swim Shady şirketine dava açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 17:49 Güncelleme: 18.11.2025 - 17:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eminem'den o şirkete dava
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD'li rap şarkıcısı Eminem, 1999'da ticari marka olarak tescil ettirdiği "Slim Shady" ismine çok benzediği gerekçesiyle plaj eşyaları satan Avustralyalı Swim Shady şirketine karşı yasal işlem başlattı.

        BBC'nin haberine göre, gerçek ismi Marshall Bruce Mathers III olan ünlü rapçi Eminem, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne, Sydney merkezli şirketin Swim Shady markasının iptali için başvuruda bulundu.

        Eminem'in avukatları, "Slim Shady" isminin "ayırt edici ve ünlü" hale geldiğini ve yalnızca Eminem'in rap kariyeriyle ilişkilendirildiğini savunarak, Swim Shady markasının ünlü şarkıcıyla "yanıltıcı bağlantı" kurduğunu ileri sürdü.

        REKLAM

        Resmi belgelerde, Eminem'in "Slim Shady" adını 1999'da aynı isimli albümüyle birlikte ticari marka olarak tescil ettirdiği ancak söz konusu şirketin Avustralya'daki başvurusunun ocak ayında yapıldığı ifade edildi.

        Swim Shady yetkilileri ise BBC'ye yaptığı açıklamada, şirketin Avustralya'nın sert güneşinden korunmak için şık ve etkili güneşlikler ile diğer plaj malzemeleri üretmek arzusuyla kurulduğunu belirterek, yasal sürecin devam etmesi nedeniyle daha fazla yorum yapmayacaklarını kaydetti.

        ABD yasalarına göre, şirketin gelecek hafta içinde dilekçeye yanıt vermesi gerekiyor.

        Ünlü rapçi Eminem, hit parçası The Real Slim Shady'nin yayımlanmasıyla 2000'de şöhrete kavuşmuş, bu şarkı ona En İyi Rap Albümü dalında Grammy Ödülü kazandırmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Eminem
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        İnternet sitelerine erişim problemi
        İnternet sitelerine erişim problemi
        Belediye otobüsünde 'yan bakma' cinayeti!
        Belediye otobüsünde 'yan bakma' cinayeti!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i