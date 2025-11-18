Eminem'den o şirkete dava

ABD'li rap şarkıcısı Eminem, 1999'da ticari marka olarak tescil ettirdiği "Slim Shady" ismine çok benzediği gerekçesiyle plaj eşyaları satan Avustralyalı Swim Shady şirketine karşı yasal işlem başlattı.

BBC'nin haberine göre, gerçek ismi Marshall Bruce Mathers III olan ünlü rapçi Eminem, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne, Sydney merkezli şirketin Swim Shady markasının iptali için başvuruda bulundu.

Eminem'in avukatları, "Slim Shady" isminin "ayırt edici ve ünlü" hale geldiğini ve yalnızca Eminem'in rap kariyeriyle ilişkilendirildiğini savunarak, Swim Shady markasının ünlü şarkıcıyla "yanıltıcı bağlantı" kurduğunu ileri sürdü.

Resmi belgelerde, Eminem'in "Slim Shady" adını 1999'da aynı isimli albümüyle birlikte ticari marka olarak tescil ettirdiği ancak söz konusu şirketin Avustralya'daki başvurusunun ocak ayında yapıldığı ifade edildi.

Swim Shady yetkilileri ise BBC'ye yaptığı açıklamada, şirketin Avustralya'nın sert güneşinden korunmak için şık ve etkili güneşlikler ile diğer plaj malzemeleri üretmek arzusuyla kurulduğunu belirterek, yasal sürecin devam etmesi nedeniyle daha fazla yorum yapmayacaklarını kaydetti.