Eminönü-Alibeyköy hattında bakım çalışması

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda yarın bakım çalışması yapılacak
İstanbul'da, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda yarın yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle 3 istasyonda tek peron üzerinden hizmet verilecek
Giriş: 15.04.2025 - 14:52 Güncelleme: 15.04.2025 - 14:52
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabında yer alan duyuruya göre, yarın T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda bakım çalışması yapılacak.
Çalışmalar nedeniyle Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Silahtarağa Mahallesi ve Üniversite istasyonlarında tek peron üzerinden hizmet verilecek.
Tramvay hattındaki seferler de 12 dakika arayla gerçekleşecek.
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