Eminönün'de önce motosiklete sonra dükkan önüne çarptı: 4 yaralı
Fatih Eminönü'nde ara sokaktan çıkan otomobil, önce üzerinde iki kişinin olduğu motosiklete ardından dükkanın önündekilere çarptı
Giriş: 02.01.2026 - 11:48 Güncelleme: 02.01.2026 - 11:48
Fatih Eminönü'nde ara sokaktan çıkan otomobil, önce üzerinde iki kişinin olduğu motosiklete ardından dükkanın önündekilere çarptı.
4 KİŞİ YARALANARAK HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.
