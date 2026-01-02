Habertürk
        Eminönün'de önce motosiklete sonra dükkan önüne çarptı: 4 yaralı

        Eminönün'de önce motosiklete sonra dükkan önüne çarptı: 4 yaralı

        Fatih Eminönü'nde ara sokaktan çıkan otomobil, önce üzerinde iki kişinin olduğu motosiklete ardından dükkanın önündekilere çarptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 11:48 Güncelleme: 02.01.2026 - 11:48
        Önce motosiklete sonra dükkan önüne çarptı!
        Fatih Eminönü'nde ara sokaktan çıkan otomobil, önce üzerinde iki kişinin olduğu motosiklete ardından dükkanın önündekilere çarptı.

        4 KİŞİ YARALANARAK HASTANEYE SEVK EDİLDİ

        Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

        Bilal Erdoğan'dan 1 Ocak Gazze yürüyüşü çağrısı

        Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin'e destek yürüyüşüne ilişkin çağrıda bulunan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "1 Ocak sabahı 08.30'da "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek" için Galata Köprüsü'ne 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
