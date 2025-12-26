Emir Berke Zincidi, değişimiyle gündeme geldi
Giriş: 26.12.2025 - 20:53 Güncelleme: 26.12.2025 - 20:53
'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde canlandırdığı 'Osman' karakteriyle hafızalara kazınan Emir Berke Zincidi, yıllar içindeki değişimiyle sosyal medyada yeniden gündeme geldi.
Bir dönemin çocuk oyuncusu olan Emir Berke Zincidi’nin son hali, sosyal medya kullanıcıların dikkatini çekti.
Fotoğraflar: Instagram, HT Magazin
