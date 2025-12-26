Habertürk
        Emir Berke Zincidi, değişimiyle gündeme geldi

        Emir Berke Zincidi, yıllar sonraki değişimiyle sosyal medyada yeniden gündeme geldi

        Giriş: 26.12.2025 - 20:53 Güncelleme: 26.12.2025 - 20:53
        Değişimiyle gündeme geldi
        'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde canlandırdığı 'Osman' karakteriyle hafızalara kazınan Emir Berke Zincidi, yıllar içindeki değişimiyle sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

        Bir dönemin çocuk oyuncusu olan Emir Berke Zincidi’nin son hali, sosyal medya kullanıcıların dikkatini çekti.

        Fotoğraflar: Instagram, HT Magazin

        Nadir görülen saz horozları Göksu Deltasında kayda alındı

        Nadir görülen saz horozları Mersinin Silifke ilçesindeki Göksu Deltasında görüntülendi. (AA)

