Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Muradiye Mahallesi’nde yaşayan milli judocu Emir Karakuş, ilk turda Romanyalı rakibi Vlademir Granidarin’e puanla yenilince repesaj müsabakalarına katıldı. Ardı ardına Boşnak rakibi Aliosa Cvoro ve Yunan rakibi Cristos Dimitriadis’i yenen temsilcimiz Karakuş, bronz madalya mücadelesi için Yunan rakibi Ionnis Ragia ile tatamiye çıktı. Tüm rakiplerini yenen milli judocu Emir Karakuş, 3.’lük kürsüsünde kendine yer buldu.

Aynı zamanda sporcunun antrenörü olan Muratlı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nelda Şilli, “Ümitler Balkan Judo Şampiyonası’nda aldığımız bu bronz madalya için sporcum Emir Karakuş’u tebrik ediyorum. Daha iyisini yapmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.