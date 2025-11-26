Emlak vergisi 2.taksit ödeme tarihi: Emlak vergisi ne zaman ve nasıl ödenecek?

EMLAK VERGİSİ ÖDEMESİ NEREDEN ÖDENİR?

Emlak vergisi ödemeleri e-Devlet ve belediyeler aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca ödeme yapmak için ilgili belediyenin internet sayfası, internet sayfasından ödeme almayan belediyeler için ise tahsilata yetkili birimlere müracaat edilebiliyor.

KİMLER VERGİ ÖDEYECEK?

Türkiye'de bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunanlar bu vergiyi ödemekle yükümlü.

Geçen yıl gayrimenkul satın alanların bu yıl vergisini ödemesi gerekiyor. Bu yıl satın alınan mülkün ilk emlak vergisi ödemesi ise 2026'da başlayacak.