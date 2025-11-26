Habertürk
        Emlak vergisi 2.taksit ödeme tarihi: Emlak vergisi ne zaman ve nasıl ödenecek?

        Emlak vergisi 2.taksit ödeme tarihi: Emlak vergisi ne zaman ve nasıl ödenecek?

        Kasım ayında emlak vergisi ödeme tarihi merak ediliyor. Yıl boyunca iki taksitte tahsil edilen bu verginin ikinci ödeme dönemi için kısa süre kaldı. Belirlenen tarihe kadar ödeme yapmayan vatandaşlara aylık %3,5 oranında gecikme zammı uygulanacak. Peki, Emlak vergisi ne zaman ve nasıl ödenecek?

        Giriş: 26.11.2025 - 16:13 Güncelleme: 26.11.2025 - 16:13
        2025 emlak vergisi 2. taksit ödemesi gündemde. Belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisi, taksitli ya da tek seferde belirlenen tarihlere de ödenebiliyor. Peki, Emlak vergisi ne zaman ve nasıl ödenecek?

        EMLAK VERGİSİ 2. TAKSİT NE ZAMAN ÖDENECEK?

        Emlak vergisinde ikinci taksit ödeme süresi 1 Aralık’ta sona eriyor. Ödeme yapmayanlar için de aylık yüzde 3,5 gecikme zammı uygulanacak.

        EMLAK VERGİSİ ÖDEMESİ NEREDEN ÖDENİR?

        Emlak vergisi ödemeleri e-Devlet ve belediyeler aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca ödeme yapmak için ilgili belediyenin internet sayfası, internet sayfasından ödeme almayan belediyeler için ise tahsilata yetkili birimlere müracaat edilebiliyor.

        KİMLER VERGİ ÖDEYECEK?

        Türkiye'de bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunanlar bu vergiyi ödemekle yükümlü.

        Geçen yıl gayrimenkul satın alanların bu yıl vergisini ödemesi gerekiyor. Bu yıl satın alınan mülkün ilk emlak vergisi ödemesi ise 2026'da başlayacak.

