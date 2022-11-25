Emlak vergisi ne kadar artacak?

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Resmi Gazete'de yayınlanan Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 122.93 olarak açıklandı.

Bu artış emlak vergisinde de yükselişe neden olacak.

Emlak vergisinin belirlenmesi için her 4 yılda bir takdir komisyonu kurularak oran hesaplanıyor. Son olarak 2022-2026 dönemi oranları hesaplandı. Ara yıllarda ise değerleme oranının yarısı kadar zam yapılıyor. Yani 2023'te emlak vergisinde yaklaşık yüzde 61.5 artış yaşanacak.

Vergi, belediyeler tarafından evin değeri üzerinden hesaplanıyor. Örneğin vergi değeri 1 milyon olan bir ev, yüzde 61.5 artış ile 1 milyon 615 bin TL olarak değerlenecek. Daha sonra ortaya çıkan değer, aşağıdaki tabloda yer alan oranlara göre hesaplanacak.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Vergi, ceza, harç, tarife ve benzeri kalemlere ilişkin maktu tutarlardaki yıllık artışlarda referans olarak kullanılacak yeniden değerleme oranı belli oldu. Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılına ait yeniden değerleme oranını yüzde 122.93 olarak belirledi.

İlgili oran Resmi Gazete'de yer alan vergi usul kanunu tebliğinde yayımlandı.

Yeniden değerleme oranı başta vergiler olmak üzere birçok mali uygulamayı etkiliyor.

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ise Cumhurbaşkanının artırma yetkisi yüzde 50 olmakla birlikte, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde.

2022 yılına ait yeniden değerleme oranı ile bazı trafik cezaları şöyle olacak:

2022 yılına ait yeniden değerleme oranı ile bazı trafik cezaları şöyle olacak:

İHLAL ESKİ YENİ Hatalı park 196 TL 437 TL Emniyet kemeri ihlali 196 TL 437 TL Kırmızı ışık ve şerit ihlali 427 TL 952 TL Sürüşte telefon ile konuşma 427 TL 952 TL Hız sınırı ihlali %10-30 427 TL 952 TL Hız sınırı ihlali %50+ 1.823 TL 4.064 TL Yetkisiz çakar kullanma 1.823 TL 4.064 TL Alkollü araç kullanma (ilk) 1.823 TL 4.064 TL Ehliyetsiz araç kullanma 3.674 TL 8.090 TL Araçta radar tespit cihazı 5.539 TL 12.346 TL Slalom/Drift (makas atma) 9.125 TL 20.340 TL

PASAPORT HARÇLARI

Harçlar Kanunu uyarınca, harçlar o yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanı, yeniden değerleme oranında artırılmış olan harçları 20 katına kadar artırmaya, yarıya kadar indirmeye yetkili.

Pasaport harçları şöyle olacak:

ESKİ YENİ 6 aya kadar 309.40 TL 689.74 TL 1 yıl 452.30 TL 1.083,12 TL 2 yıl 738.40 TL 1.646,11 TL 3 yıl 1.049,00 TL 2.338,53 TL 3 yıldan fazla 1.478,30 TL 3.295,70 TL

YURT DIŞINDAN TELEFON GETİRMENİN BEDELİ ARTACAK

Yurt dışından yolcu beraberi getirilen telefonlar için alınan harç 2 bin 732.40 TL’den 6 bin 91.33 TL’ye çıkacak.

SÜRÜCÜ BELGESİ HARÇLARI

A sınıfı sürücü belgesi harcı 370.40 TL’den 825.73 TL’ye, otomobil sürücülerinin kullandığı B sınıfı sürücü belgesi harcı ise bin 116.90 TL’den 2 bin 489.90 TL’ye yükselecek.