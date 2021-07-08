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Haberler Gündem 3. Sayfa Emlakçıya ofisinde silahlı saldırı
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Şanlıurfa'da ofisinde vurulan emlakçı kurtarılamadı

Şanlıurfa'da emlakçılık yapan İbrahim Aslan, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Emlakçıya ofisinde silahlı saldırı
DHA

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan emlakçı İbrahim Aslan, hastanede hayatını kaybetti

Olay, Güllübağ Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, emlakçılık yapan İbrahim Aslan, iş yerinde bulunduğu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan ya da saldırganlar olaydan sonra kaçarken, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Aslan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil Servis'te tedaviye alınan İbrahim Aslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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