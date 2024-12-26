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        Haberler Ekonomi Emlak Emlakta EIDS nasıl çalışacak? - Emlak Haberleri

        Emlakta EIDS nasıl çalışacak?

        1 hafta sonra tapu işlemlerinde gayrimenkulün rayiç bedel üzerinden gösterilmesi tarihe karışıyor. Artık tapu devrinde gerçek bedel gösterilecek. Peki EIDS yani Elektronik ilan Doğrulama Sistemi nasıl çalışacak? Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 26.12.2024 - 10:54 Güncelleme: 26.12.2024 - 10:54
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        Emlakta EIDS nasıl çalışacak?
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        Malum 1 Ocak itibariyle emlak sektöründe yeni bir dönem başlıyor. Artık tapu işlemleri gerçek bedel üzerinden yapılacak yani yapılmak zorunda. 1 hafta sonra tapu işlemlerinde gayrimenkulün rayiç bedel üzerinden gösterilmesi tarihe karışıyor. EIDS (Elektronki İlan Doğrulama Sistemi) yürürlüğe girecek. Tarih yaklaştıkça da uzmanların uyarıları artıyor. Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, bu yeni düzenlemenin sektöre getireceği değişiklikleri değerlendirdi ve sistemin nasıl çalışacağını adım adım anlattı…

        * EIDS, 2025 itibarıyla gayrimenkul satışlarında doğrulama sürecini zorunlu hale getirecek. Mülk sahipleri, E-Devlet üzerinden emlak firmalarına yetki vererek taşınmaz numaralarını doğrulatacak.

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        * Bu doğrulama işlemi, emlak ilanlarının sahte bilgilerle yayımlanmasını engelleyecek ve ilanların gerçek satış bedelleri üzerinden işlem görmesini sağlayacak.

        * Satış bedelinin tapu işlemleri sırasında ilanda belirtilen rakamla uyumlu olması zorunlu hale geliyor. Bu, hem alıcı hem de satıcı açısından daha adil bir düzen oluşturacak.

        * Yeni düzenleme ile birlikte belediyeler tarafından belirlenen rayiç bedel uygulamasına son verilecek. Tapu işlemleri, satış ilanlarında belirtilen gerçek satış bedeli üzerinden yapılacak. Böylece, tapuda eksik bedel gösterilmesi gibi uygulamalara cezai yaptırımlar getirilecek.

        * Bu değişiklik, tapuda beyan edilen bedelin gayrimenkulün gerçek piyasa değerini yansıtmasını zorunlu hale getiriyor. Doğru beyan her zamankinden daha önemli hale gelecek.

        * Mevcut sistemde tapu harcı, satış bedeli üzerinden hem alıcı hem de satıcı için ayrı ayrı %2 olarak hesaplanıyor. Ancak, düzenleme kapsamında tapu harçlarında indirim yapılması gündemde en azından böyle bir beklenti var. Bu durum, gayrimenkul alım-satım işlemlerinde maliyetleri düşürerek sektöre destek sağlayabilir.

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