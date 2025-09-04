Bruce Willis'in eşi Emma Heming, evliliklerinin demans hastalığının getirdiği gerginlikten dolayı zorlu günler girdiğini açıkladı.

Bruce Willis, dil becerilerinin bozulmasına neden olan afazi adlı beyin rahatsızlığına yakalandıktan sonra 2022'de oyunculuğu bırakmıştı. 2023'te ailesi, hastalığının ilerlediğini ve kendisine frontotemporal demans teşhisi konulduğunu duyurmuştu.

Bruce Willis'i tam zamanlı bir ekip tarafından bakılması için ayrı bir eve yerleştiren Emma Heming, ​​eşine bakım sürecini anlatan 'Beklenmedik Yolculuk' adlı bir kitap yayımlayacak.

Anı kitabıyla ilgili People'a konuşan Emma Heming; "Frontotemporal demans çığlık atmaz, fısıldar. Bruce'un nerede durduğunu ve hastalığının nerede başladığını anlamak çok zor" dedi.

Demansın (bunama), başlangıçta hafıza kaybına neden olmasa da beynin dil ve kişilikten sorumlu bölgelerine saldırdığı biliniyor.

Eşi Bruce Willis hakkında konuşurken; "Kekemeliğinin geri geldiğini ve konuşmaların artık pek uyumlu olmadığını fark etmeye başladım. Neden ve ne olduğunu anlamakta zorlanıyordum" diyen Emma Heming, ev hayatlarına düzensizlik girdiğini, 13 yaşındaki Mabel ve 11 yaşındaki Evelyn adında kızlarıyla birlikte evlilik hayatında, daha önce hiç yaşamadıkları evlilik stresi yaşadıklarını anlattı.

Emma Heming, ​​eşinin hastalığının resmi olarak doğrulanmasının; "Tamam, bu benim eşim değildi, bu hastalık beyninin bazı kısımlarını alıyordu" anlayışının verdiği bir rahatlama anlamına geldiğini açıkladı. 47 yaşındaki emekli model; "Sanırım çoğu insan için teşhis konulduğunda zaten o rolde oluyorsunuz. Sadece yumuşadım" ifadesini kullandım.

Hastalığının ilk evrelerinde, Bruce Willis'e bakmak, çocuklarına annelik etmek ve eşi için bir dereceye kadar mahremiyet sağlamak gibi görevleri bir arada yürütürken kendini çok yalnız ve birilerine bir şey söylemekten çok korkmuş hissettiğini söyleyen Emma Heming; "Uzun süredir çok fazla üzüntü ve karanlık içindeydim. Sanki olanlar sadece bizim başımıza geliyormuş gibi hissediyordum" dedi.

Koşullarıyla başa çıkma yönteminin, bu konuda konuşmanın ve farkındalık yaratmanın, böylece insanların daha erken doktora gitmesini, daha erken teşhis konulmasını ve klinik çalışmalara katılmasını sağlayacağını fark etmesiyle geliştiğini söyleyen Emma Heming; "Demans, sürekli olarak bipolar bozukluk, orta yaş krizi, depresyon olarak yanlış teşhis ediliyor. Kimsenin radarında değil, bu yüzden Bruce'un teşhisini açıklamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.