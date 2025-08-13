Emma Stone: Film için saçlarımı kazıtırken ağladım

Emma Stone, başrolde yer aldığı 'Bugonia' adlı film için saçını kazıtmasının kendisine nasıl hissettirdiğini açıkladı.

36 yaşındaki oyuncu, yeni röportajında saç değişimini çok sevdiğini, ancak bir noktada saçlarını kaybederken gözyaşlarına boğulduğunu söyledi.

Stone ayrıca, annesinin meme kanseriyle mücadele ederken yaşadığı saç dökülmesi sürecini hatırladığı için saçını kazıtmanın kendisini duygulandırdığını belirtt. Ünlü oyuncu, o dönemdeki düşüncesinin, "Aslında annem cesur bir şey yaptı. Ben sadece saçımı kazıtıyorum" şeklinde olduğunu söyledi.

Stone, yine de annesinin saç dönüşümünü desteklediğini belirterek, "Annem 'Çok kıskanıyorum. Saçımı tekrar kazıtmak istiyorum' diyordu" şeklinde konuştu.

Saçlarını kazıttıktan sonra büyük değişimi gizlemek için 2024'teki etkinliklerde peruk taktığını söyleyen Stone, "Dışarı çıkamadığım için çok üzgündüm. Sadece keldim. Bence bu eğlenceliydi" dedi.

Kazınmış saçlarını gizlemek zorunda kalmasına rağmen, bunda hoşuna giden bir şey olduğunu söyleyen Stone, "Dünyada bundan daha iyi bir his yok. Saçınızı kazıdıktan sonra aldığınız ilk duş mu? Aman Tanrım, harika" ifadesini kullandı.