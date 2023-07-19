Emniyet kemeri için göbeğini bahane etti!

Kadıköy'de denetime takılan minibüs şoförü göbeğini bahane etti
İstanbul Kadıköy'de yapılan bir trafik denetiminde ilginç bir diyalog kaydedildi. Durdurulan bir minibüsün şoförü, göbeği nedeniyle emniyet kemeri takamadığını söyledi. Sürücüye 436 kira para cezası uygulandı
Kadıköy'de minibüslere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetime takılan minibüs şoförü, göbeği olduğu için emniyet kemeri takamadığını söyledi. Şoföre 436 lira para cezası uygulandı.
DHA'nın haberine göre İstanbul'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy'de minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Yolcu gibi minibüslere binen sivil trafik ekipleri, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde yapılan denetimlerde fazla yolcu alan, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan, emniyet kemeri takmayan ve kırmızı ışık ihlali yapan şoförlere ceza yazdı.