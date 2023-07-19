Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel Emniyet kemeri için göbeğini bahane etti!

        Kadıköy'de denetime takılan minibüs şoförü göbeğini bahane etti

        İstanbul Kadıköy'de yapılan bir trafik denetiminde ilginç bir diyalog kaydedildi. Durdurulan bir minibüsün şoförü, göbeği nedeniyle emniyet kemeri takamadığını söyledi. Sürücüye 436 kira para cezası uygulandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emniyet kemeri için göbeğini bahane etti!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kadıköy'de minibüslere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetime takılan minibüs şoförü, göbeği olduğu için emniyet kemeri takamadığını söyledi. Şoföre 436 lira para cezası uygulandı.

        DHA'nın haberine göre İstanbul'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy'de minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Yolcu gibi minibüslere binen sivil trafik ekipleri, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde yapılan denetimlerde fazla yolcu alan, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan, emniyet kemeri takmayan ve kırmızı ışık ihlali yapan şoförlere ceza yazdı.

        REKLAM
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Aile şiddet! 14 yaşındaki kız, camdan atladı
        Aile şiddet! 14 yaşındaki kız, camdan atladı
        Putin hakkındaki tutuklama kararının ardından BRICS'e katılmayacak
        Putin hakkındaki tutuklama kararının ardından BRICS'e katılmayacak
        Fenerbahçe yeni transferi duyurdu!
        Fenerbahçe yeni transferi duyurdu!
        Bilirkişi raporu çıktı Tüpler ocak yanında çıktı!
        Bilirkişi raporu çıktı Tüpler ocak yanında çıktı!
        "Konut devri" tuzağı! 11 milyonluk vurgun
        "Konut devri" tuzağı! 11 milyonluk vurgun
        Yunanistan'da yangın kabusu
        Yunanistan'da yangın kabusu
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Büyük acı sonrasında ilk kez duygularını dile getirdi
        Büyük acı sonrasında ilk kez duygularını dile getirdi
        Tek celsede boşandılar
        Tek celsede boşandılar
        Sıcaklık nedeniyle ilan edilen kırmızı alarm sürüyor!
        Sıcaklık nedeniyle ilan edilen kırmızı alarm sürüyor!
        Ortalığı karıştıran imza!
        Ortalığı karıştıran imza!
        Tepki görünce kazayı anlattı
        Tepki görünce kazayı anlattı
        10 milyon Euro'luk operasyon!
        10 milyon Euro'luk operasyon!
        Prof. Kadıoğlu anlattı: Isınmaya karşı albedo
        Prof. Kadıoğlu anlattı: Isınmaya karşı albedo
        İç hat uçuşlarında tavan fiyat yükseltildi
        İç hat uçuşlarında tavan fiyat yükseltildi
        Sabancı'nın damadına hırsızlık şoku!
        Sabancı'nın damadına hırsızlık şoku!
        Küba'da doğdu gururumuz oldu!
        Küba'da doğdu gururumuz oldu!
        Kiracısını çocuğunun önünde öldürdü
        Kiracısını çocuğunun önünde öldürdü
        Memurlar emekliliği beklemeye aldı
        Memurlar emekliliği beklemeye aldı
        O kanser türünde radyoterapinin yan etkilerini azaltan şey ne?
        O kanser türünde radyoterapinin yan etkilerini azaltan şey ne?