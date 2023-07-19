Emniyet kemeri için göbeğini bahane etti!

Emniyet kemeri için göbeğini bahane etti!

Kadıköy'de denetime takılan minibüs şoförü göbeğini bahane etti İstanbul Kadıköy'de yapılan bir trafik denetiminde ilginç bir diyalog kaydedildi. Durdurulan bir minibüsün şoförü, göbeği nedeniyle emniyet kemeri takamadığını söyledi. Sürücüye 436 kira para cezası uygulandı

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