Emniyet Müdürü atamaları Resmi Gazate’nin bugünkü sayısında yer aldı. 29 Eylül 2024 tarihli ve 32737 sayılı Resmi Gazete kararına göre, 6 ilin emniyet müdürü değişti. Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan ve Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya görevden alındı. Peki hangi illerin emniyet müdürleri değişti, yeni emniyet müdürleri kimler oldu? İşte, 2024 EGM atamaları ile il il yeni emniyet müdürleri isim listesi...