Meksika'da empenadalar tatlı (ananas, çilek v.b.) ya da tuzlu (tavuk, sığır, v.b.) malzemelerle doldurularak servis edilir.

4 Ocak tarihinde Villa de Álvarez ve çevresinde Día de la Empanada yani empenada günü kutlanır ki bugünde empenadalar için bir vaftiz baba (padrino de la empanada) aranır. Villa de Álvarez şehir merkezinde, halk festivalinin yapıldığı empenada fuarı bulunur.

EMPANADAS İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 su bardağı un 1 tatlı kaşığı tuz 75 gram tereyağı 1 adet yumurta 1 tatlı kaşığı sirke Yarım su bardağı su

İç harcı için:

1 adet kuru soğan

10 dal maydanoz

200 gram az yağlı kıyma

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 adet kırmızı dolmalık biber

2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

Üzeri için:

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı su

EMPADANAS BÖREĞİ TARİFİ, NASIL YAPILIR?

Yumurta, sirke ve suyu bir kasede çırpmakla başlayın.

Başka bir kabın içinde unu, tuzu ve tereyağını karıştırın. İki karışımı bir kapta yoğurmaya başlayın.

Yoğurduğunuz hamuru dinlenmesi için 40 dakika bekletin.

Bu arada iç harcını yapmaya başlayın.

Harç malzemelerini bir tavada güzelce kavurun.

Dinlenen hamuru avuç içi büyüklüğünde bezelere bölün.

Bezeleri unla açarak iç harcını yerleştirin ve ağızlarını kapatın.

Bu sırada yumurta ve suyu bir kapta karıştırarak hazırladığınız bezelerin üzerine sürün.

Börekleri tepsiye dizin.

180 derecelik fırında 30 dakika kadar, üstleri kızarana kadar pişirin.

Sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Empanadas böreğinin iç harcında dilediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Börekleri istediğiniz boyut ve şekillerde hazırlayabilirsiniz.