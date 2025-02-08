Empoli- Milan maçına sayılı saatler kaldı. Deplasmanda oynadığı 10 maçta 4'er galibiyet ve mağlübiyet alan Milan 2 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. İç saha performansı oldukça kötü olan Empoli ise evinde oynadığı 11 maçta sadece 1 kez kazanabildi. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, Empoli- Milan maçı ne zaman ve hangi kanalda?