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        Haberler Magazin Emrah Karaduman, Hadise'nin sevmediği şarkıcıyı açıkladı - Magazin haberleri

        Emrah Karaduman, Hadise'nin sevmediği şarkıcıyı açıkladı

        Emrah Karaduman, Hadise'nin katıldığı bir programda; "sevmiyorum" dediği şarkıcının Aleyna Tilki olduğunu iddia etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 22:42 Güncelleme: 17.12.2024 - 22:42
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        Hadise, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, Sinan Akçıl ile sona eren ilişkisinden sevmediği bir şarkıcıya kadar dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

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        Kendisine yöneltilen; "Şu şarkı keşke benim olsaydı diyerek andığın bir şarkı var mı?" sorusuna, "Var ama söylemeyeceğim. Çünkü alan şarkıcıyı hiç sevmiyorum" yanıtıyla gündeme geldi.

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        Hadise'nin bu açıklamalarına Demet Akalın'dan tepki geldi. Akalın, Hadise'nin sözlerini kendisine yönelik olarak algılayarak sosyal medya hesabından; "Şarkılarımın hepsi kıskanılır, herkes okumak ister" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

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        Öte yandan Emrah Karaduman, bir X kullanıcısının Hadise'nin sözlerinin Demet Akalın'ın hangi şarkısı için söylendiğine dair attığı bir tivite verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekti.

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        Emrah Karaduman, 2016'da Aleyna Tilki ile birlikte seslendirdiği 'Cevapsız Çınlama' şarkısının ilk olarak Hadise’ye gittiğini, Hadise'nin şarkıya bayıldığını ancak ortak proje olarak çıkarmak istemediğini söyledi. Karaduman, şarkının Aleyna Tilki’nin nasibi olduğunu belirterek; "Tanısalar birbirlerini çok severlerdi" şeklinde bir yorumda bulundu.

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

        #Emrah Karaduman
        #hadise
        #Aleyna Tilki
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