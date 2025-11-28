Emre Altuğ: 70 kişilik ekiple 70 senelik hikâyeyi anlatıyoruz

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Emre Altuğ, Zorlu PSM'de sevenleriyle buluştu. Altuğ'u izlemeye gelenler arasında; Demet Akbağ, Mert Ramazan Demir, Okan Bayülgen, Deniz Seki, Çağla Şıkel ve çocukları Uzay Altuğ ve Kuzey Altuğ vardı.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altuğ, projeye dair heyecanını; "Çok heyecanlıyım. 70 kişilik bir ekiple 70 senelik bir hikâyeyi anlatıyoruz. Hem oyunculuğumu hem de şarkıcılığımı aynı anda kullanabildiğim, benim için çok özel bir proje" sözleriyle anlattı.

"HERKES İSTEDİĞİNİ GİYMEKTE SERBEST"

Transparan sahne tarzıyla dikkat çeken Emre Altuğ, gelecek eleştirilere önden cevap verdi ve "Herkes istediğini giymekte serbest. Hiç kimsenin de laf söylemeye hakkı yok. Fikrini söyleyebilir problem değil ama bu fikri söylerken ağzından çıkanlara dikkat etmek zorunda herkes" dedi. Emre Altuğ, sahnede opera sanatçısı ve müzisyen Güvenç Dağüstün'ü ağırladı. İkili, birlikte 'Yasemenler Solmadan Gel' şarkısını seslendirdi.

Emre Altuğ ve Güvenç Dağüstün

Konserin ikinci yarısında ise Sena Şener, Altuğ'un davetiyle sahneye çıkarak 'Sana Doğru'yu birlikte söyledi.

Sena Şener ve Emre Altuğ

Daha önce Emre Altuğ bir bir dizide baba - oğlu oynayan Mert Ramazan Demir, Altuğ'un performansına "Emre ağabey şov yaptı" sözleriyle övgüler yağdırdı. Yeni projeleri hakkında konuşan Demir, dijitalde yeni bir yapımın geleceğini söyledi. Oyuncu ayrıca meslektaşı Miray Daner ile uyum içinde olduklarını belirtti ve yakında bir dizide de izleyici karşısına çıkacağını duyurdu.