        Emre Altuğ: 70 kişilik ekiple 70 senelik hikâyeyi anlatıyoruz

        Emre Altuğ: 70 kişilik ekiple 70 senelik hikâyeyi anlatıyoruz

        İstanbul'da sevenleriyle bir araya gelen Emre Altuğ, konser öncesi "Çok heyecanlıyım. 70 kişilik bir ekiple 70 senelik bir hikâyeyi anlatıyoruz. Hem oyunculuğumu hem de şarkıcılığımı aynı anda kullanabildiğim, benim için çok özel bir proje" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2025 - 08:18 Güncelleme: 28.11.2025 - 08:57
        70 kişilik ekiple 70 senelik hikâye
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Emre Altuğ, Zorlu PSM'de sevenleriyle buluştu. Altuğ'u izlemeye gelenler arasında; Demet Akbağ, Mert Ramazan Demir, Okan Bayülgen, Deniz Seki, Çağla Şıkel ve çocukları Uzay Altuğ ve Kuzey Altuğ vardı.

        Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altuğ, projeye dair heyecanını; "Çok heyecanlıyım. 70 kişilik bir ekiple 70 senelik bir hikâyeyi anlatıyoruz. Hem oyunculuğumu hem de şarkıcılığımı aynı anda kullanabildiğim, benim için çok özel bir proje" sözleriyle anlattı.

        "HERKES İSTEDİĞİNİ GİYMEKTE SERBEST"

        Transparan sahne tarzıyla dikkat çeken Emre Altuğ, gelecek eleştirilere önden cevap verdi ve "Herkes istediğini giymekte serbest. Hiç kimsenin de laf söylemeye hakkı yok. Fikrini söyleyebilir problem değil ama bu fikri söylerken ağzından çıkanlara dikkat etmek zorunda herkes" dedi. Emre Altuğ, sahnede opera sanatçısı ve müzisyen Güvenç Dağüstün'ü ağırladı. İkili, birlikte 'Yasemenler Solmadan Gel' şarkısını seslendirdi.

        Emre Altuğ ve Güvenç Dağüstün
        Emre Altuğ ve Güvenç Dağüstün

        Konserin ikinci yarısında ise Sena Şener, Altuğ'un davetiyle sahneye çıkarak 'Sana Doğru'yu birlikte söyledi.

        Sena Şener ve Emre Altuğ
        Sena Şener ve Emre Altuğ

        Daha önce Emre Altuğ bir bir dizide baba - oğlu oynayan Mert Ramazan Demir, Altuğ'un performansına "Emre ağabey şov yaptı" sözleriyle övgüler yağdırdı. Yeni projeleri hakkında konuşan Demir, dijitalde yeni bir yapımın geleceğini söyledi. Oyuncu ayrıca meslektaşı Miray Daner ile uyum içinde olduklarını belirtti ve yakında bir dizide de izleyici karşısına çıkacağını duyurdu.

        Mert Ramazan Demir
        Mert Ramazan Demir

        AŞKI YALANLADI

        Geçtiğimiz günlerde bir mekân çıkışında basın mensuplarına yalnız olduğunu söyleyip otomobile bindikten sonra ileride birini bekleyen Mert Ramazan Demir, kısa bir süre sonra bir kadının otomobile binmek üzereyken gazetecileri fark edince onu orada bırakıp yoluna devam etmişti. Konuyla ilgili sorulara da yanıt veren oyuncu, "Öyle bir şey yok" diyerek aşkı yalanladı.

        Mert Ramazan Demir gazetecilerin eski sevgilisiyle ilgili "Afra Saraçoğlu ile dost musunuz?" sorusuna ise sessiz kaldı.

        #emre altuğ
        #Mert Ramazan Demir
