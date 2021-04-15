Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, 7 yıllık evliliklerini 2015'te sonlandırmıştı. Bu evlilikten iki çocuğu olan çift, özel günlerde sık sık bir araya geliyor.

Emre Altuğ dün 51. yaşını bastı. Eski eşi Çağla Şıkel, çocukları Uzay ve Kuzey’le ünlü şarkıcıya sürpriz yaptı. Uzay ve Kuzey elinde pastayla babasının yanına gelince Altuğ kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Sürpriz karşısında çok sevinen Altuğ, oğullarını öperek teşekkür etti. Sürpriz kutlamaya Altığ'un eski eşi Çağla Şıkel de katıldı. Şıkel’in kameraya aldığı o anları Emre Altuğ, Instagram’dan paylaştı.