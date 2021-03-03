"YUMURTALARIMI DONDURDUM"

Bunun için tüm önlemlerini aldığını söyleyen Çağla Şıkel, "Yumurta mı dondurdunuz, ne yaptınız?" sorusuna, "Evet" yanıtını vermişti.

Ünlü manken, konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürmüştü:

O kadar ciddiyim yani. Bunun için çaba sarf etmiyorum. Bu benim için hakikaten büyük bir fantezi. İki tane çocuğun var neden yumurta dondurasın ki. Ben hissetmişimdir onu, kesin hissetmişimdir "Oraya boşuna gitmemişimdir" diyorum. Onu bana yaptıran şeyin bir gün geri döneceğine inanıyorum.

ŞIKEL'İN KRİTERLERİ

Şıkel, aradığı kriterleri ise, "Evleneceğim adamın benden daha güçlü olması lazım. Ben bu yaştan sonra artık işinde başarılı, disiplinli ve duruşuna aşık olabilirim" şeklinde sıralamıştı.