Emre Altuğ'dan 'Bir Pop Masalı'

Emre Altuğ, “Bir Pop Masalı” projesiyle 22 Şubat’ta Zorlu PSM Tukcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak. Oyunculuk ve şarkıcılık yeteneklerini bu projeyle sahnede birleştirmeye hazırlanan Altuğ, 1950'li yıllardan günümüze 70 yıllık Türk pop müzik tarihini içinde barındıran aranjmanlardan oluşan repertuarı ve sahne şovlarının yanında efsaneleşmiş pop şarkılarını eğlenceli hikayeleriyle de Bir Pop Masalı’nda izleyenlere çok özel bir gece yaşatacak.

Emre Altuğ, Bir Pop Masalı projesinde, Türkçe sözlü hafif batı müziğinin miladı kabul edilen 'Bak Bir Varmış Bir Yokmuş'tan 'Sesiz Gemi'ye, 'Kim Ne Derse Desin'den 'Senden Benden Bizden'e kadar Türk pop müziğinin 70 yıllık tarihini 120 dakikaya sığdırdığı bu özel gecede izleyenlerine benzersiz duygular yaşatacak.

Emre Altuğ, Alpay'dan Athena'ya, Nilüfer'den Ajda Pekkan'a müziğin yıldız isimlerinin unutulmaz şarkılarını 20 kişilik 'big band' orkestrası, 40 kişilik kadın korosu ve 10 kişiden oluşan dansçı ekibiyle Zorlu PSM’yi bir karnaval alanına dönüştürecek. Bir Pop Masalı konserinin sınırlı sayıdaki biletleri passo.com.tr’de satışa çıktı.