İş Sanat, dünya sahnelerinin yıldız isimlerinden oluşan konserlerinin yanı sıra, yerli projeler ile de rengârenk bir sezon vadediyor. İş Sanat’ın yeni sezon programı, konserlerden dinletilere ve çocuk etkinliklerine uzanan zengin programıyla Aralık ayında içinizi ısıtacak.

EMRE ALTUĞ’DAN TÜRK SANAT MÜZİĞİ YORUMU

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü'nde eğitimini tamamladıktan sonra, 1990'lı yıllarda Sezen Aksu, Nilüfer, Sertab Erener, Levent Yüksel gibi sanatçılarla aynı sahneyi paylaşarak müzik hayatına başlayan Emre Altuğ, 30 yılı aşan sanat hayatına altı albüm ve birçok konser sığdırdı.

İş Sanat Konser Salonu’na konuk olacak Emre Altuğ’un “yeni nesle miras, eski, nesle hatıra” olarak adlandırdığı projesi ”Unutulmayanlar” ile Türk sanat müziğinin unutulmaz şarkılarını senfoni orkestrası eşliğinde sahneye taşıyacak.

2017 yılında çıkardığı ve Türk sanat müziğinin usta ismi Yıldırım Gürses imzalı klasiklerini yorumladığı ‘Yıldırım Gürses Şarkıları’ albümünden eserlere de yer verecek olan Emre Altuğ’a, bu projede Türkiye’nin ve Avrupa’nın ilk film müzik orkestrası olma iddiasıyla yola çıkan şef Zdravko Lazarov yönetiminde Sinema Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Hakan Ateş’in Genel Sanat Yönetmeni olduğu Sinema Senfoni Orkestrası, Emre Altuğ ile geçmişten günümüze güzel bir yolculuk için sizi İş Sanat’a davet ediyor. Konser, 7 Aralık, Cuma günü, 20.30’da İş Sanat’ta.

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