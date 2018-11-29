SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Emre Altuğ
KÜLTÜR-SANAT
Haberler > KÜLTÜR-SANAT > Emre Altuğ ile Sinema Senfoni Orkestrası buluşuyor

Emre Altuğ ile Sinema Senfoni Orkestrası bir araya geliyor

İş Sanat aralık ayı konserleriyle müzikseverlerin içini ısıtmaya devam ediyor. 7 Aralık’ta Türk Pop müziğinin sevilen isimlerinden Emre Altuğ ve Sinema Senfoni Orkestrası, Türk Sanat Müziği ile alışılmadık bir biçimde bir araya geliyor

29.11.2018 - 11:31 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İş Sanat, dünya sahnelerinin yıldız isimlerinden oluşan konserlerinin yanı sıra, yerli projeler ile de rengârenk bir sezon vadediyor. İş Sanat’ın yeni sezon programı, konserlerden dinletilere ve çocuk etkinliklerine uzanan zengin programıyla Aralık ayında içinizi ısıtacak. 

EMRE ALTUĞ’DAN TÜRK SANAT MÜZİĞİ YORUMU

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü'nde eğitimini tamamladıktan sonra, 1990'lı yıllarda Sezen Aksu, Nilüfer, Sertab Erener, Levent Yüksel gibi sanatçılarla aynı sahneyi paylaşarak müzik hayatına başlayan Emre Altuğ, 30 yılı aşan sanat hayatına altı albüm ve birçok konser sığdırdı.

İş Sanat Konser Salonu’na konuk olacak Emre Altuğ’un “yeni nesle miras, eski, nesle hatıra” olarak adlandırdığı projesi ”Unutulmayanlar” ile Türk sanat müziğinin unutulmaz şarkılarını senfoni orkestrası eşliğinde sahneye taşıyacak.

2017 yılında çıkardığı ve Türk sanat müziğinin usta ismi Yıldırım Gürses imzalı klasiklerini yorumladığı ‘Yıldırım Gürses Şarkıları’ albümünden eserlere de yer verecek olan Emre Altuğ’a, bu projede Türkiye’nin ve Avrupa’nın ilk film müzik orkestrası olma iddiasıyla yola çıkan şef Zdravko Lazarov yönetiminde Sinema Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Hakan Ateş’in Genel Sanat Yönetmeni olduğu Sinema Senfoni Orkestrası, Emre Altuğ ile geçmişten günümüze güzel bir yolculuk için sizi İş Sanat’a davet ediyor. Konser, 7 Aralık, Cuma günü, 20.30’da İş Sanat’ta.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X