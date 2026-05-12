        Haberler Kültür-Sanat Müzik Emre Altuğ'la 'Bir Pop Masalı' Zorlu PSM'de

        Emre Altuğ'la 'Bir Pop Masalı' Zorlu PSM'de

        Emre Altuğ, müzikseverleri Türk pop müziğinin 70 yıllık tarihine uzanan nostaljik ve eğlenceli bir zaman yolculuğuna davet ediyor. Altuğ büyük ilgi gören "Bir Pop Masalı" projesiyle 14 Mayıs'ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak

        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 01:29 Güncelleme:
        Emre Altuğ'la 'Bir Pop Masalı'

        Türk pop müziğinin sevilen ismi Emre Altuğ’un “Hatemoğlu sunar: Bir Pop Masalı” projesi, izleyicileri Türk pop müziğinin yaklaşık 70 yıllık tarihine uzanan nostaljik ve eğlenceli bir zaman yolculuğuna çıkarmaya devam ediyor. 14 Mayıs akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan Altuğ, bu özel gecede Bak Bir Varmış Bir Yokmuş’tan Sessiz Gemi’ye, Kim Ne Derse Desin’den Senden Benden Bizden’e uzanan geniş repertuarıyla Türk pop müziğinin 70 yıllık tarihini 120 dakikalık bir anlatıya dönüştürerek izleyicilere benzersiz bir müzik deneyim sunmaya hazırlanıyor.

        Alpay’dan Athena’ya, Nilüfer’den Ajda Pekkan’a Türk pop müziğinin yıldız isimlerinin hafızalara kazınmış şarkılarını seslendirecek olan Emre Altuğ’a sahnede 20 kişilik “big band” orkestrası ve 40 kişilik kadın korosu da eşlik ediyor. Emre Altuğ’un sahne enerjisi ve anlatımıyla hayat bulan Bir Pop Masalı, 14 Mayıs’ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlere eğlence, nostalji ve müzik dolu unutulmaz bir gece vaat ediyor.

        Bir Pop Masalı konserinin biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı.

