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        Haberler Objektife Takılanlar Emre Altuğ: Oyunculuk ve şarkıcılığı ayırmam - Magazin haberleri

        Emre Altuğ: Oyunculuk ve şarkıcılığı ayırmam

        Şarkıcılığının yanı sıra oyuncu kimliği ile de bilinen Emre Altuğ, samimi açıklamalarda bulundu. "Oyunculuk mu yoksa sahne mi daha çok heyecanlandırıyor?" sorusuna yanıt veren Altuğ, "Bunu ayırmam çok zor. Bu bana iki bacağımdan hangisini istediğimi sormak gibi bir şey" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 09:20 Güncelleme: 02.01.2025 - 09:20
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        "Oyunculuk ve şarkıcılığı ayırmam"
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Emre Altuğ, yeni yılı Kıbrıslı sevenleriyle karşıladı. Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altuğ; "Öncelikle güzel ülkemin güzel insanlarına, çocukların ağlamadığı, kadınların üzülmediği, adamların ezilmediği bir 2025 diliyorum. Sonrasında da bolluk, bereket, refah ve huzur" ifadelerini kullandı.

        "İKİSİ DE BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL"

        Emre Altuğ, gazetecilerin, "Oyunculuk mu yoksa sahne mi daha çok heyecanlandırıyor?" sorusuna "Bunu ayırmam çok zor. Bu bana iki bacağımdan hangisini istediğimi sormak gibi bir şey. İkisi de benim için çok özel ve heyecan verici. Her iki işi de yapabildiğime inanıyorum. Profesyonel şarkıcılıkta 25 seneyi geride bırakmışım ama bir de bunun 10 sene evveli var. 1989'da şarkıcılığa, 1992'de ise oyunculuğa başladım. İkisinde de yapmaya muktedirim ve ikisinden de keyif alıyorum" yanıtını verdi.

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        "KENDİME ZAMAN AYIRABİLİYORUM"

        Emre Altuğ, ayrıca "Kendinize zaman ayıramadığınız ve bunun için yine kendinize kızdığınız oluyor mu?" sorusuna ise "Kendime zaman ayırabiliyorum. Bu işler benim için aynı zamanda hobi gibi olduğu için, yaparken yorulmuyorum. Elbette bazen fiziken ve zihnen yorulduğumuz oluyor ama kendimi yorgun hissetmiyorum ve bu yönde bir şikâyetim yok. Benim başka bir meşgalem yok" sözleriyle cevap verdi.

        "HAYATIMIN PROJESİ"

        Yeni projesi 'Bir Pop Masalı'yla alakalı konuşan Emre Altuğ; "Hayatımın en önemli projesi olarak bakıyorum. 'Bir Pop Masalı' Türk popunun son 70 yılının anlatıldığı, bolca şarkılı danslı ve geniş müzisyen kadrosuna sahip, metin üzerine oluşturulmuş bir konser. Ben bu işin hem hazırlayıcısı, hem anlatıcısı, hem de şarkıcısıyım. Yaklaşık 70 kişilik bir ekip görev alıyor. 22 Şubat'ta sahne alacağız" dedi.

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        #emre altuğ
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