Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Emre Altuğ, Rusya'da büyük ilgi gördü

        Emre Altuğ, Rusya'da büyük ilgi gördü

        Emre Altuğ, Rusya'ya damga vurdu. Rusya giden Altuğ, hem Rus basını hem de Rus hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2025 - 14:47 Güncelleme: 26.11.2025 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya'da büyük ilgi gördü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Emre Altuğ, Rusya’ya damga vurdu. Üç ayaktan oluşan konser turnesi için Rusya giden Altuğ, hem Rus basını hem de Rus hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılaştı.

        Emre Altuğ’un havaalanına varmasıyla başlayan röportaj ve hayranlarıyla fotoğraf çektirme maratonu otelde devam etti. Bir hafta içinde Moskova, Kazan ve Petersburg’da konser veren Altuğ, bir çok televizyon programına konuk oldu.

        Rus hayranları tarafında yoğun ilgi gören konserlerin biletleri kısa sürede tükendi. Emre Altuğ’un konser maratonu Bir Pop Masalı sahne konseptiyle 27 Kasım’da Zorlu PSM’de devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #emre altuğ
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        33 maçlık seri sona erdi!
        33 maçlık seri sona erdi!
        Sosyal medyada tepki çekti... Gözaltında biten şaka!
        Sosyal medyada tepki çekti... Gözaltında biten şaka!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        4 katlı binanın çatısına çıktı... Öldüren tamirat!
        4 katlı binanın çatısına çıktı... Öldüren tamirat!
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Buruk'tan Union SG yenilgisi sonrası tepki!
        Buruk'tan Union SG yenilgisi sonrası tepki!
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Trump ile Selman arasında İsrail gerginliği iddiası
        Trump ile Selman arasında İsrail gerginliği iddiası
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        Kıyı bölgeler için lodos ve yağmur uyarısı
        Kıyı bölgeler için lodos ve yağmur uyarısı
        Trump'tan barış görüşmelerine ilişkin: Karmaşık bir süreç
        Trump'tan barış görüşmelerine ilişkin: Karmaşık bir süreç
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!