Emre Altuğ: Sonu gelecek meslekler olduğunu düşünmüyorum

Oyunculukla şarkıcılığı bir arada yürütmek bir hayli zordur. Her iki mesleği de icra edenlerin kariyerlerine bakacak olursak istinalar dışında birindeki çalışma, mutlaka diğerindekinden fazladır.

Bazılarında bu durum tamamen tercih meselesiyken bazılarında ikisinin dengelenememesinden dolayı zorunlu bir haldir.

Bu dün de böyleydi, bugün de böyle.

Büyük bir olasılıkla yarın da böyle olacak.

Oyunculukla şarkıcılığı dengede tutmayı başarabilen istina kapsamımdaki kişilerden biri de Emre Altuğ.

Öyle ki "Ünvanı olarak sadece bir mesleğini yazacaksın" deseler hangisinin yazılacağı konusunda tereddütte kalınır.

Emre Altuğ'un kariyeri mercek altına alınacak olursa oyunculukla şarkıcılığın birbiriyle bir hayli dengede olduğu görülüyor.

Bunun böyle olmasında elbette kendisinin her iki mesleğe de olan yatkınlığı ve sevgisi başrolde.

Tamamlayıcı unsurlar ise mesleklerinin üstat konumundaki kişilerle çalışmış olması. Haldun Dormen, Yıldız Kenter, Sezen Aksu ve Nilüfer...

Emre Altuğ, müzikteki yeni çalışması olan 'Yanabilir Her Şey'i dinleyicilerin beğenisine sundu. Dinlenme sayılarından anlaşılan o ki Oğuzhan Koç'un sözlerini yazdığı ve Çağrı Telkıvıran ile birlikte bestesini yaptığı şarkı beğenildi.

Emre Altuğ, Habertürk HT Stüdyo'da konuğumuz olarak kendisi ve kariyeri hakkındaki soruları cevapladı.

• Tatili tamamlayıp ‘Yanabilir Her Şey’ adlı yeni çalışmanı dinleyicilerine sundun. Bu arada tatil nasıl geçti?

Çok da fazla tatil seven bir insan değilim ama konserlerden arta kalan zamanları yani hemen hemen haftanın 3 günü konser oldu. Diğer 4 gün boşsa onu çocuklarımla Alaçatı’da geçirdim. Onlarla geçirdiğim her zaman benim için güzel zaten.

• Çocuklarla her anı değerlendirmek lâzım. 24 saat yanlarında olsan dahi “Hep acaba onlarla yeterince zaman geçirdim mi?” diye düşünülüyor...

Şunu görmeye başladım, o da beni biraz panikletiyor. Büyümeye başladılar. Onun için daha da fazla görmek istiyorum. Çünkü bir müddet sonra sanki uzaklaşacaklar. Artık kendi çevreleriyle, arkadaşlarıyla görüşmeye başlayacaklar gibi hissediyorum. Görüyorum bunu. Bu beni üzüyorsa da yapacak bir şey yok. Biz de öyle büyüdük.

Bazen konuştuğumuzda espri olarak diyorum. “Nasılsın?” diyor, “İyiyim, yaşlandık hocam” diyorum. Onun kendine has bir tavrı vardır “O zaman biz öldük şekerim” diyor. Ben de onu kızdırmak için söylüyorum. Çünkü hakikaten onda öyle bir şey yok. Allah, başımızdan eksik etmesin, Haldun Bey gerçekten kıskanılası, özenilesi bir enerjiye sahip.

Emre Altuğ, 2019 - 2022 arasında 'Güldür Güldür Show' ekibinin kadrosunda yer aldı.

"İYİ Kİ DE ÖYLE OLMUŞ"

• Neden? Ne oldu?

Yapmadığım şey kalmadı gerçi… 70 bölüm ‘Güldür Güldür Show’ yaptım. Arada 2 - 3 tane şarkı çıkardım ama yoğun bir çalışmaya girmedim. Bunun iki sebebi var; birincisi çocuklarımla ciddi anlamda vakit geçirmek istedim. İkincisi ise duygusal olarak, annemi kaybettim arkasından babamı yanıma aldım. Son 5 seneyi onunla geçirdim. İyi ki de öyle olmuş. Dip dibe, doya doya yaşadık. Çünkü onu da 3 ay evvel kaybettim. Dolayısıyla bir sürü şey olunca biraz konsantre olmakta zorlandım. O zaman ben madem konsantrasyon sorunu yaşıyorum, çocuklarıma konsantre olmak istedim. Dolayısıyla da biraz oraya doğru gittim. Bu söylediklerimi ürettiğim süre içerisinde 6 - 7 sene biraz durağan geçti.

• Yeni şarkın ‘Yanabilir Her Şey’ ne anlatıyor? Her şey yanabilir mi?

Yanabilir tabii... Şarkıda, “Eğer gelirsen” diyor. Aslında ben şarkının adını ‘Yapma’ koymuştum. Sonra Oğuzhan; “Ağabey ‘Yapma’yı arama motoruna yazacaksın bin tane şey çıkacak karşına. Bu şarkının adı ‘Yanabilir Her Şey’ olsun” dedi. Kendi şarkısı zaten. O zaman bu bayağı ‘Sıcak 2’ olur, dedim. Oradan da klipte sıcağa gönderme yapma fikri çıktı. Benim aklıma geldi ve hemen Kemal’i aradım, “Böyle bir şey yapalım, bir tulumba sahnesi koyalım, sıcağa da gönderme yapmış olalım” dedim. Çok giden - gelen bir sevgili var. Çünkü diyor ki; “Yapma dedim, bana zor gelir bu işler, bana dert olur bu gidişler.” Buradan anladığımız kadarıyla gitmeli - gelmeli bir ilişki var ve “Eğer geleceksen bütün söylediklerine kanabilirim hatta her şey yanabilir” diyen bir şarkı. Ben ilk dinlediğimde çok sevdim. Şarkının Arabic bir formu da var. Ben Arabic formu da seviyorum. Arabesk de seven bir adamım dolayısıyla bu şarkıyı da o Arabic formda hayata geçirmek istedim. Şarkıyı da ilk dinlediğimden beri çok sevmiştim ve dinleyici de çok sevdi. Çok şükür.