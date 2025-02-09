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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Emre Belözoğlu: 4-0'lık maç, 0-0 bitti - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Emre Belözoğlu: 4-0'lık maç, 0-0 bitti

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Başakşehir ile evinde 0-0 berabere kalan Onvo Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu, "Oyun 4-0, maç 0-0 bitti." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 22:50 Güncelleme: 09.02.2025 - 22:50
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        "4-0'lık maç, 0-0 bitti"
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        Onvo Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu, 0-0 berabere kaldıkları Başakşehir karşılaşmasını değerlendirdi.

        Belözoğlu, Corendon Airlines Park'taki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbol anlamında güzel bir maç olduğunu belirtti.

        "OYUN 4-0, MAÇ 0-0 BİTTİ"

        Oyuncuların mükemmel bir performans sergilediğini söyleyen Belözoğlu, "Takımın verdiklerimizi uygulama çabası çok güzeldi. Bu kadar üstün bir oyun oynadığımız maçın devre arasına 3-0 önde girmemiz gerekiyordu. Oyun 4-0 maç 0-0 bitti. Futbolda bunlar var. Son 3 maçta 13 gol atan takıma karşı maçı pozisyon vermeden bitirdik. Biz ise 6-7 net pozisyon bulduk." diye konuştu.

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        Oyuncuların emeğine, göstermiş olduğu çabaya üzüldüğünü anlatan Belözoğlu, bu maçta hakedilen 3 puanı Adana Demirspor karşısında almak istediklerini kaydetti.

        Teknik adamların dokunuşlarının yüzde 25 oranında takımı olumlu etkilediğine dikkati çeken Belözoğlu, oyuncuların enerjisinin çok iyi olduğunu dile getirdi.

        Belözoğlu, daha önce 3 takım çalıştırdığını ve ilk defa birbirini seven ve sadece forma giydiği takımı, Antalyaspor'u konuşan bir takımı yönettiğini aktardı.

        Hakettikleri oyunun karşılığını almak istediklarını anlatan Belözoğlu, biran önce alttaki 4 takımdan uzaklaşmak isediklerini vurguladı.

        GALATASARAY-ADANA DEMİRSPOR MAÇI OLAYLARI

        Emre Belözoğlu, her maça ayrı senaryo belirlediklerini ve takımı buna göre çalıştırdıklarını dile getirdi.

        Bir gazetecinin, Galatasaray-Adana Demirspor maçında Akdeniz ekibinin maçtan çekilmesine ilişkin sorusu üzerine Belözoğlu, "Bu sene özelinde değil, Fenerbahçe'nin otobüsü kurşunlandığında da söylemiştim. Türk futbolu marka değerini seneler önce kaybetmeye başlamıştı. Bugün konuşulması gereken şeyler neler ama biz neler konuşuyoruz. Konuşulacak çok şeyler var ama ben maçta ne olduğunu bilmiyorum. Kendi takımıma motiveyim. Ama Türkiye'de Fenerbahçe'nin otobüsü kurşunlandı. Daha ne olabilir. Bence bu sene özelinde değil seneler önce ülkedeki futbolun marka değeri kaybolmuştu." ifadelerini kullandı.

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