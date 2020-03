"SORUMLULUKTAN KAÇMADIM"

Her zaman sorumluluk almaya çalıştım ve sorumluluktan hiç kaçmadım. Fenerbahçe için elimden geldiğince, oynadığım her süreçte ve her dönemde elimi taşın altına koymaktan geri durmadım. Bunu da beni tanıyan herkes ve Fenerbahçe taraftarı ve camiası çok iyi biliyor. Fenerbahçe camiası Emre Belözoğlu’nu, Emre Belözoğlu da Fenerbahçe camiasını çok iyi tanıyor. Sorumluluk, benim için hiçbir zaman yük olmamıştır.