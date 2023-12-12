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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Emre Belözoğlu için istifa iddiası! - MKE Ankaragücü Haberleri

        Emre Belözoğlu için istifa iddiası!

        Süper Lig'de Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın ardından hakem Halil Umut Meler, Ankaragücü Başkanı tarafından bir saldırıya uğradı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Emre Belözoğlu'nun adeta çıldırdığı görüntüler ekrana yansırken, Belözoğlu'nun istifa iddiası gündeme geldi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 10:36 Güncelleme: 12.12.2023 - 10:37
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        Emre Belözoğlu için istifa iddiası!
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        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk ederken mücadelenin Hakemi Halil Umut Meler, yumruklu saldırıya uğradı.

        BELÖZOĞLU MAÇIN ARDINDAN ÇILGINA DÖNDÜ

        Maçın bitiminin ardından Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun hakem Halil Umut Meler'i işaret ederek hararetli bir şekilde tepki gösterdiği, İlhan Palut'un ise Belözoğlu'na sarılarak soyunma odasına götürmek istediği anlar kameraya yansıdı.

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        BASIN TOPLANTISINDA KISA KONUŞTU

        Meler'e yönelik saldırının ardından basın toplantısında açıklamalar yapan Emre Belözoğlu, "Bugün için hepinizden özür diliyorum. Söylenecek de bir şey yok zaten. Sadece çok üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Beni anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum." ifadelerini kullanırken konuşmakta güçlük çekti.

        İSTİFA İDDİASI

        Olaylı karşılaşmanın ardından sonra Emre Belözoğlu'nun istifa kararı aldığı iddia edildi. Belözoğlu'nun kararını kısa bir süre içerisinde açıklayacağı kaydedildi.

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