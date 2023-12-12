Emre Belözoğlu için istifa iddiası!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk ederken mücadelenin Hakemi Halil Umut Meler, yumruklu saldırıya uğradı.

Maçın bitiminin ardından Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun hakem Halil Umut Meler'i işaret ederek hararetli bir şekilde tepki gösterdiği, İlhan Palut'un ise Belözoğlu'na sarılarak soyunma odasına götürmek istediği anlar kameraya yansıdı.

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BASIN TOPLANTISINDA KISA KONUŞTU

Meler'e yönelik saldırının ardından basın toplantısında açıklamalar yapan Emre Belözoğlu, "Bugün için hepinizden özür diliyorum. Söylenecek de bir şey yok zaten. Sadece çok üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Beni anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum." ifadelerini kullanırken konuşmakta güçlük çekti.