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Son dakika.. Emre Belözoğlu ve Belhanda PFDK'da!

Son dakika... TFF Hukuk Müşavirliği; kural dışı hareketi nedeniyle Belhanda ve Şamil Cinaz'ı, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Hasan Şaş'ı, saldırı nedeniyle ise Emre Belözoğlu'nu PFDK'ya sevk etti

04 Eylül 2018 Salı, 17:25:12 | Güncelleme:

 Trabzonspor - Galatasaray maçında direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Younes Belhanda, aynı müsabakada sportmenliğe aykırı harekette bulunan antrenör Hasan Şaş, BB Erzurumspor - Medipol Başakşehir karşılaşmasındaki saldırısı nedeniyle Emre Belözoğlu, aynı müsabakada sportmenliğe aykırı harekette bulunan BB Erzurumspor idarecisi Zafer Aynalı ve Fenerbahçe - Kayserispor müsabakasında kırmızı kart gören Şamil Cinaz, PFDK'ya sevk edilen isimler oldu.

TFF'nin resmi internet sitesinden yer alan açıklama şöyle:

"Hukuk Müşavirliği'nce 04.09.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 31.08.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 Ek-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- KAYSERİSPOR Kulübü futbolcusu ŞAMİL ÇİNAZ'ın 01.09.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 02.09.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu YOUNES BELHANDA'nın 01.09.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 02.09.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,


GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 04.09.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü idarecisi ZAFER AYNALI'nın 02.09.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 04.09.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü futbolcusu EMRE BELÖZOĞLU'nun 02.09.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 04.09.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 02.09.2018 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 02.09.2018 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- BURSASPOR Kulübü'nün 02.09.2018 tarihinde oynanan BURSASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü'nün 31.08.2018 tarihinde oynanan OSMANLISPOR FK-GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- ALTAY Kulübü'nün 01.09.2018 tarihinde oynanan ALTAY-ADANASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- ADANASPOR A.Ş. Kulübü'nün 01.09.2018 tarihinde oynanan ALTAY-ADANASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- TOKATSPOR Kulübü'nün 02.09.2018 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ-TOKATSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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Yorumlar 3
  • Misafir 2 dakika önce
    Kayserili futbolculara efelik yapanlar neden yok bu listede
  • Misafir 12 dakika önce
    5 er mac verin
  • Misafir 4 dakika önce
    Az bile
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