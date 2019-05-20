Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Emre Demir, ligin en genç oyuncusu oldu

DHA

İstikbal Mobilya Kayserispor’un 2004 doğumlu oyuncusu Emre Demir, Spor Toto Süper Ligde forma giyen en genç futbolcu oldu

Kayserispor

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 33.haftasında Akhisarspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Sarı-Kırmızılı takımın maç kadrosunda bulunan 2004 doğumlu Emre Demir, kupa maçından sonra lig maçında da görev aldı.
Akhisarspor maçının 87.dakikasında Sakıb Aytaç’ın yerine oyuna dâhil olan Emre Demir ligin en genç oyuncusu ünvanına sahip oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Florya'da müthiş kutlama! Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları
FUTBOLFlorya'da müthiş kutlama!
Mustafa Cengiz, şampiyonluğu Galatasaraylılar Derneğinde kutladı
FUTBOL"Taraftarın gücünü bütün dünya gördü"
Denizlispor, şampiyonluk kupasını kaldırdı!
FUTBOLÇılgın kutlama!
Rus basını Galatasaray'ın şampiyonluğuna geniş yer ayırdı
FUTBOLRus basınından Galatasaray övgüsü
Galatasaraylı yıldızlardan şampiyonluk sözleri!
FUTBOL"Şampiyonlar Ligi bir hayal!"
Mevlüt Erdinç durdurulamıyor
FUTBOLMevlüt Erdinç durdurulamıyor
Mbappe'den flaş transfer açıklaması!
FUTBOLMbappe'den flaş transfer açıklaması!
Kulüplerin şampiyonluk sayıları kaç? Süper Lig'de şampiyonluk sayıları son durum
FUTBOLSüper Lig'de şampiyonluk sayıları son durum
Galatasaray hangi yıllarda şampiyon oldu? Galatasaray şampiyonluk sezonları
FUTBOLGalatasaray hangi yıllarda şampiyon oldu?
Denizli'de şampiyon iki takımın taraftarları kavga etti
FUTBOLŞampiyon iki takımın taraftarları kavga etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X