Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Kılınç, Haldun Domaç'ın Youtube kanalına özel bir röportaj verdi ve geçmişte Galatasaray'a transferinin kıyısından döndüğünü açıkladı. Emre Kılınç'ın açıklamaları şöyle:

"Boluspor'da oynarken Galatasaray ile anlaşılmıştı. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü. Ben de benim için ne güzel, giderim dedim. Birkaç gün sonra kulübe gittim sözleşmeyi feshetmeye, 'Başkan vazgeçti' dediler. 'Nasıl vazgeçti' dedim, 'Seni Gençlerbirliği'ne sattık.' dediler. Tam içeriği ne, bilmiyorum. Para ve kiralık oyuncular vardı, herhalde ondan olmadı. Başkanımız da üstüne ekstra para istemiş herhalde son anda. Son anda başkan vazgeçti"

"GALATASARAY İÇİMDE HEP UKDEYDİ"

"O zamanlar Sneijder ve Drogba gibi isimler oynuyordu. Ben bu duyguyu o zaman yaşayamadım. Belki şans bulamayacaktım. Şu an en doğru zaman. Açıkça söylemek gerekirse, Galatasaray içimde hep bir ukdedir. Her insanın bir çocukluk hayali var. Şu an transfer olacağım takımı net açıklayamam, etik olarak doğru olmaz"

"GALATASARAY MAÇINDA ÇOK ZORLANDIK"

Bu sezon en çok Galatasaray maçında zorlandık. Kendimizi aciz gibi hissettik, inanılmazlardı"

Emre Kılınç’ın menajeri Yücel Özbudak ise, "Teknik olarak daha sezon bitmedi ama önümüzü görmek için bazı kararları erkenden almak lazım. Tek söylemek istediğim şey, Emre gelecek sezon Sivas’ta forma giymeyecek." dedi.