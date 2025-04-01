Emre Kınay’dan, Gökhan Ünver çağrısına yanıt

Tiyatro ve dizi oyuncusu Emre Kınay, kurucusu olduğu Duru Tiyatro'da sahne alacak olan Gökhan Ünver'e yönelik tepkilere yanıt verdi.

Emre Kınay, komedyen Gökhan Ünver'in 10 Nisan ve 29 Nisan'da Duru Tiyatro'da gerçekleştireceği sahne gösterilerinin iptal edilmesi çağrılarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Emre Kınay; "Sevgili arkadaşlar, gerekli görüşmeler yapılıyor. Gerekeni gerektiği şekilde yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Duru Tiyatro'nun durduğu yer ve çizgisi bellidir. Benim de tavrım nettir. Yargısız infaz yapmamak için çalışmaktayız ve sonuçta kamusal sorumluluk içinde davranacağımızdan şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.

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GÖKHAN ÜNVER NEDEN TEPKİ ÇEKTİ?

Sosyal medyada yayınladığı videolarla 3 milyondan fazla takipçisi olan Gökhan Ünver, son dönemde ise stand-up gösterileri yapıyor. Geniş bir kitleye hitap eden Ünver, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması, gözaltı ve diğer tutuklamalara karşı herhangi bir yorumda bulunmaması nedeniyle bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki görmüştü.

Gökhan Ünver, son dönemde Instagram’da yaklaşık 300 bin takipçi kaybetti, X hesabını ise kapattı.