Emre Mor'a sürpriz!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Emre Mor'a sürpriz!
ABONE OL

Fenerbahçe'nin idmanında Emre Mor´a sürpriz

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Geçtiğimiz günlerde köpeğini kaybeden Emre Mor´a takım arkadaşları labrador cinsi yavru köpek hediye etti.

Emre Mor'a sürpriz!
İHA

Spor Toto Süper Lig´in 21´inci haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe´de hazırlıklar devam ediyor.

Samandıra Can Bartu Tesisleri´nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirdi. Isınma ve koşu ile başlayan idman istasyon çalışmaları ile sürdü.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan King, Osayi-Samuel ve Pedro, idmanda yer almadı. Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

EMRE MOR´A SÜRPRİZ

Fenerbahçe´de Emre Mor´a takım arkadaşları idman öncesinde sürpriz yaptı. Geçtiğimiz günlerde köpeğini kaybeden Emre Mor´a takım arkadaşları labrador cinsi yavru köpek hediye etti. Arkadaşlarının sürprizinden dolayı çok mutlu olan Emre Mor, duygulu anlar yaşadı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Flaş iddia: Jorge Jesus, Brezilya'yı istiyor! İkinci kez düşünmeyecek - Spor haberleri
FUTBOL "Brezilya'yı istiyor!"
45 bin euro'ya Türkiye' ye gelen Ndayishimiye 16 milyon euro'ya satıldı!
FUTBOL Yok böyle transfer!
Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! İşte Cimbom'un transfer stratejisi: David Datro Fofana, Sacha Boey, Van Aanholt...
FUTBOL İşte Cimbom'un transfer stratejisi!
Fenerbahçe'de transfer! Dünya devi Attila Szalai için kapıyı çalabilir!
FUTBOL Dünya devi Szalai için harekete geçti!
Josef de Souza'dan kötü haber
FUTBOL Josef'ten kötü haber!
Gökhan Ünal: En büyük sıkıntımız savunma
FUTBOL "En büyük sıkıntımız savunma"
Nottingham Forest: 0 - Manchester United: 3 MAÇ SONUCU
FUTBOL Weghorst, siftah yaptı!
Real Madrid Atletico Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta? Real Madrid Atletico Madrid hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FUTBOL Real Madrid Atletico Madrid maçı ne zaman?
Mauro Icardi, eski eşinden fena intikam aldı! Wanda Nara çıldırdı!
FUTBOL Icardi'nin intikamı... Wanda çıldırdı!
Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi davette rüzgar gibi esti! Georgina Rodríguez Arabistan'ı salladı! - Spor haberleri
FUTBOL Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi rüzgar gibi geçti!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.