En çok tüketilen 5 yaz meyvesinin faydaları

Yaz mevsimine girdiğimiz bugünlerde havalar gibi besinler de bir devir sürecinde. Kestanenin yerini çileğe, ayvanın karpuza, portakalın kavuna, kerevizin de bayrağını semizotuna bıraktığı aylara girildiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, yaz mevsimi dendiğinde akla ilk gelen şeylerden birinin taze meyveler olduğunu belirtti. Özdemir, yaz mevsiminde ilk akla gelen 5 meyveyi ve faydalarını açıkladı