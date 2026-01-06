Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi En düşük emekli maaşı için kritik toplantı bu hafta: en düşük emekli maaşı belli oldu mu, ne zaman belli olacak, yüzde kaç zam gelecek?

        En düşük emekli maaşı için kritik toplantı bu hafta: 2026 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        Emekli zam oranının 12,19 olarak belirlenmesinin ardından gözler en düşük emekli maaşına çevrildi. Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapılmazken, Ak Parti kaynaklarına göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in yarın veya Perşembe günü toplanması bekleniyor. Peki, 2026 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2026 - 22:14 Güncelleme: 06.01.2026 - 22:14
        1

        Emekli zam oranının 12,19 olarak belirlenmesinin ardından gözler en düşük emekli maaşına çevrildi. Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapılmazken, Ak Parti kaynaklarına göre; en düşük emekli maaşının bu hafta yapılacak bir toplantı ile belirlenmesi bekleniyor. Peki, 2026 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        2

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN KRİTİK TOPLANTI!

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in yarın veya Perşembe günü toplantı yapması bekleniyor.

        3

        2026 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        En düşük emekli aylığı 2024 yılı ocak ayından beri her 6 ayda bir artırılıyor. Önceki yıllarda yapılan artışlarda bir kriter yoktu. 2025 yılında yapılan artışlar son 6 aylık enflasyon oranında oldu. Ocak ayında 14.469 TL’ye, temmuz ayında da 16.881 TL’ye yükseltildi.

        4

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA EK ZAM OLACAK MI?

        Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre: en düşük emekli maaşlarına ek bir zam yapılmayacak. Bunun yerine, en düşük emekli maaşı enflasyon oranında artacak.

        5
        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
