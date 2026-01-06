2026 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli aylığı 2024 yılı ocak ayından beri her 6 ayda bir artırılıyor. Önceki yıllarda yapılan artışlarda bir kriter yoktu. 2025 yılında yapılan artışlar son 6 aylık enflasyon oranında oldu. Ocak ayında 14.469 TL’ye, temmuz ayında da 16.881 TL’ye yükseltildi.