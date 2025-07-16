En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 2025 Temmuz SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı yürürlüğe girdi mi?
Yılın ikinci yarısında uygulanacak emekli zam oranı yüzde 16,67 oldu. En düşük emekli aylığı da 14 bin 469 TL'den 16 bin 881 TL'ye çıkarıldı. Söz konusu artışa ilişkin maddeyi içeren kanun teklifi, Meclis'te kabul edilerek yasalaştı. Temmuz ayı emekli maaşları, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından zamlı olarak hesaplara yatırılacak. Bu sebeple milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ''En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?'' sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Peki, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı yürürlüğe girdi mi? 2025 Temmuz ayı zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte detaylar.
En düşük emekli maaşının Resmi Gazete’de yayımlanıp yayımlanmadığı ile ilgili araştırmalar yeni haftaya girilmesiyle birlikte hız kazandı. 2025 Temmuz-Aralık dönemi en düşük emekli maaşı yüzde 16,67 artışla 16 bin 881 liraya yükseltildi. En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. SSK, Bağ-Kur emekli maaşları, düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından zamlı olarak hesaplara yatırılacak. Bu sebeple ‘’En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?’’ sorusu gündemde. Peki, en düşük emekli maaşı yürürlüğe girdi mi? 2025 Temmuz ayı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte detaylar.
2025 TEMMUZ EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU
6 aylık enflasyona göre, 2025 yılının ikinci yarısında geçerli olacak emekli zam oranı belli oldu. 2025 Temmuz zammı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına yüzde 16,67 oranında zam yapıldı.
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı da yüzde 16,67 oranında artış yaşadı. Böylece en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL'ye yükseldi.
Memur emeklisi ise enflasyon ve toplu sözleşme zammıyla beraber yüzde 15,57 zam almaya hak kazandı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MECLİS’TEN GEÇTİ
En düşük emekli aylığının 16 bin 881 liraya yükseltilmesine dair düzenlemeyi içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Kanunla en düşük emekli aylığı 14 bin 469 liradan 16 bin 881 liraya yükseltilecek. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklarla birlikte her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı dosya bazında, ilgili düzenleme uyarınca yapılacak ek ödeme dahil 16 bin 881 liradan az olamayacak. Bu hüküm, Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Milyonlarca emekli, en düşük emekli maaşına gelen zammın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesini bekliyordu.
En düşük emekli maaşının 14 bin 469 liradan 16 bin 881 liraya çıkartılmasına ilişkin kanun teklifi, Resmi Gazete'de yayımlandı ve resmen kanunlaşmış oldu.
Resmi Gazete'de yer alan bilgilerde "31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “14.469” ibaresi “16.881” şeklinde değiştirilmiştir." denildi.
2025 TEMMUZ ZAMLI SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre, emeklilerin zamlı aylıkları Temmuz ayı içinde hesaplara yatırılacak.
En düşük emekli aylığı alan SSK emeklilerinin zamlı aylıkları, 17 Temmuz-26 Temmuz tarihleri arasında hesaplarına yatırılacak.
Bağ-Kur emeklileri ise 25-27 Temmuz tarihleri arasında zamlı aylıklarını alacak.
4 MİLYON 11 BİN EMEKLİ ZAMDAN FAYDALANACAK
Bu ay yapılacak maaş ödemeleriyle beraber en düşük emekli aylığını alacak emekli sayısı 300 bin kişi artacak. 4 milyon 11 bin emekli yapılacak zamdan faydalanacak.
Artışın bütçeye 6 aylık maliyeti ise 40 milyar 870 milyon lira olacak.
4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alacak.