Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem En güzel Cuma mesajları: Kısa, uzun, resimli, farklı, ayetli, anlamlı, dini, etkileyici hayırlı cumalar mesajları

        En güzel 'Hayırlı Cumalar' mesajları ve sözleri

        İslam alemi için kutsal kabul edilen Cuma günü, ibadet ile geçilir. Bugün ibadet etmek özellikle önemli sayılır. Sizler için sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel ve anlamlı Cuma mesajlarını bir araya getirdik. İşte, Hayırlı Cumalar mesajları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 07:19 Güncelleme: 16.02.2024 - 07:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İslam alemi için önemli bir gün olan Cuma günleri geldiğinde Müslümanlar cemaat ile namaz kılmak ve Cuma hutbesini dinlemek için bir araya gelir. Biz de, bu kutsal günde sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel, anlamlı, resimli, farklı, ayetli Cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte, Hayırlı Cumalar mesajları...

        2

        KISA, UZUN, HADİSLİ, DUALI CUMA SÖZLERİ

        Resimli cuma mesajları araştırılmaya başlandı. Müslümanların kutsal günü olarak kabul edilen Cuma gününde dualar ediliyor, camide cemaatle namaz kılınıyor ve tebrik mesajları atılıyor. Bu mübarek güne kavuşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar en güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, yeni ve resimli cuma mesajlarını araştırıyor.

        Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.

        3

        Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı cumalar.

        Hayırlı Cumalar! Dualarımızın kabul olduğu, huzurun eksik olmadığı bir gün dilerim herkese. Allah yolumuzu aydınlatsın.

        4

        AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

        Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

        5

        Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin (Amin)
        Hayırlı cumalar.

        Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

        6

        YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI

        Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

        Sevdiklerinizle bir araya gelip, dualarla donanıp, huzur dolu bir cuma geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı Cumalar!

        7

        Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

        Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Nice mutlu cumalara! Hayırlı Cumalar!

        Yüreklerimiz huzur, dualarımız kabul, gönüllerimiz bir olsun. Hayırlı Cumalar!

        8

        En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin) Hayırlı cumalar.

        Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun. Hayırlı Cumalar!

        9

        RESİMLİ CUMA MESAJLARI

        Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı cumalar.

        10

        Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

        Bugün dualarınızı eksik etmeyin, Rabbimiz her anımızda yanımızda. Hayırlı Cumalar!

        11

        EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

        Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

        12

        İnkar edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı cumalar.

        Rabbimizin rahmeti ve mağfireti üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar!

        13

        CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

        Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı cumalar dilerim.

        Rabbimizin rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar!

        14

        FARKLI CUMA MESAJI ÇEŞİTLERİ

        En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin) Hayırlı cumalar.

        Bugün dualarımızın en güçlü olduğu gün. Tüm dualarınızın kabul olmasını dilerim. Hayırlı Cumalar!

        15

        Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı nurlu cumalar.

        Cumanız mübarek olsun. Kalplerimiz nur, yüzlerimiz gülümseyen, dualarımızın kabul olduğu bir cuma olsun inşallah.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
        Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
        İşte gecenin sonuçları!
        İşte gecenin sonuçları!
        Prag maçı sonrası sakatlık açıklaması!
        Prag maçı sonrası sakatlık açıklaması!
        90+1'de gelen zafer!
        90+1'de gelen zafer!
        OpenAI, yeni yapay zeka modeli "Sora"yı duyurdu
        OpenAI, yeni yapay zeka modeli "Sora"yı duyurdu
        Edirne'de kadın cinayeti! Komiser eski eşini öldürdü
        Edirne'de kadın cinayeti! Komiser eski eşini öldürdü
        Yapbozdan konser çıktı!
        Yapbozdan konser çıktı!
        Buse ve Yasemin, Avrupa şampiyonu!
        Buse ve Yasemin, Avrupa şampiyonu!
        Önce kamyon sonra TIR evin üst katına uçtu
        Önce kamyon sonra TIR evin üst katına uçtu
        İsrail ordusu Gazze'deki Nasır Hastanesi'nin doğum servisini bastı
        İsrail ordusu Gazze'deki Nasır Hastanesi'nin doğum servisini bastı
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı