En hızlı büyüyen fintek şirketi oldu Sipay, Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin belirlendiği Deloitte Teknoloji Fast 50'de fintek kuruluşları arasında birinci, genel sıralamada ise dördüncü olduğunu bildirdi

Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin seçildiği Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı'nın sonuçları açıklandı. 2019 yılında lisans alarak finansal teknoloji sektörüne giriş yapan Sipay, 2006’dan bu yana düzenlenen listede üç yıllık büyüme verilerine göre 22 katlık bir büyüme ile fintek kuruluşları arasında birinci, genel sıralamada ise dördüncü sırada yer aldı.

Firmadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sipay CEO’su Semih Muşabak, şunları söyledi: “Başarılı büyüme grafiğimizin altında özverili bir ekip çalışması yatıyor. Kısa bir süre önce finansal teknolojiler dünyasının Oscar’ı olarak anılan PSM Awards’da 2 “altın” ödüle birden layık görüldükten sonra şimdi de Deloitte Teknoloji Fast 50 listesinde fintek kuruluşları arasında zirvede yer alarak Türkiye’nin en hızlı büyüyen dördüncü şirketi olmaktan gurur duyuyoruz. Hem alanında deneyimli hem de takım ruhuyla hareket eden ve gün geçtikçe büyüyen ekibimiz sayesinde sektörün en hızlı büyüyen şirketi olmayı sürdüreceğimize inancım tam.”