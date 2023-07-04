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Oyunculuk kariyerine 1970'lerin sonunda televizyon dizilerinde başlamıştır. Ancak gerçek çıkışını NBC'nin medikal drama dizisi "ER" (1994-1999) ile yapmıştır. Dizide Dr. Doug Ross karakterini canlandırarak büyük bir tanınırlık elde etmiştir. George Clooney oynadığı filmlerden bazıları aşağıdaki gibidir.

Ocean's Eleven Serisi: Clooney, Danny Ocean karakterini canlandırdığı bu heist film serisinde başrolü paylaşmıştır. Filmdeki performansı ve serinin başarısı, Clooney'nin popülerliğini artırmıştır.

Clooney, Danny Ocean karakterini canlandırdığı bu heist film serisinde başrolü paylaşmıştır. Filmdeki performansı ve serinin başarısı, Clooney'nin popülerliğini artırmıştır. Syriana: Bu politik gerilim filminde Clooney, Central Intelligence Agency (CIA) ajanını canlandırır. Filmdeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü'nü kazanmıştır.

Bu politik gerilim filminde Clooney, Central Intelligence Agency (CIA) ajanını canlandırır. Filmdeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü'nü kazanmıştır. Michael Clayton: Bu hukuk drama filminde Clooney, hukuk danışmanı Michael Clayton'ı canlandırır. Performansıyla En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü'ne aday gösterilmiştir.

Bu hukuk drama filminde Clooney, hukuk danışmanı Michael Clayton'ı canlandırır. Performansıyla En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü'ne aday gösterilmiştir. ER: Clooney, bu uzun soluklu televizyon dizisinde Dr. Doug Ross karakterini canlandırmıştır. Bu rolü ona büyük bir tanınırlık sağlamış ve kariyerinin başlangıcında önemli bir adım olmuştur.

Clooney, bu uzun soluklu televizyon dizisinde Dr. Doug Ross karakterini canlandırmıştır. Bu rolü ona büyük bir tanınırlık sağlamış ve kariyerinin başlangıcında önemli bir adım olmuştur. Up in the Air: Bu dramatik komedi filminde Clooney, sık sık seyahat eden bir "işten işe koşan" bir adamı canlandırır. Filmdeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü'ne aday gösterilmiştir.

Bu dramatik komedi filminde Clooney, sık sık seyahat eden bir "işten işe koşan" bir adamı canlandırır. Filmdeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü'ne aday gösterilmiştir. The Descendants: Bu drama filminde Clooney, bir baba olan Matt King'i canlandırır. Performansıyla En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü'ne aday gösterilmiş ve Altın Küre ödülünü kazanmıştır.

Bu drama filminde Clooney, bir baba olan Matt King'i canlandırır. Performansıyla En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü'ne aday gösterilmiş ve Altın Küre ödülünü kazanmıştır. Gravity: Bu bilim kurgu gerilim filminde Clooney, bir astronot olan Matt Kowalski'yi canlandırır. Film, görsel efektleri ve gerilim dolu hikayesiyle büyük beğeni toplamıştır. George Clooney en iyi filmleri arasında yer alır.

Bu bilim kurgu gerilim filminde Clooney, bir astronot olan Matt Kowalski'yi canlandırır. Film, görsel efektleri ve gerilim dolu hikayesiyle büyük beğeni toplamıştır. arasında yer alır. The Ides of March: Bu politik drama filminde Clooney, bir siyasi danışmanı canlandırır ve aynı zamanda filmin yönetmenliğini yapmıştır.

Bu politik drama filminde Clooney, bir siyasi danışmanı canlandırır ve aynı zamanda filmin yönetmenliğini yapmıştır. Three Kings: Bu savaş filmi, Körfez Savaşı'ndan sonra Irak'ta hazine arayan bir grup askeri konu alır. Clooney, filmde başrolü Mark Wahlberg ve Ice Cube ile paylaşmıştır.

Bu savaş filmi, Körfez Savaşı'ndan sonra Irak'ta hazine arayan bir grup askeri konu alır. Clooney, filmde başrolü Mark Wahlberg ve Ice Cube ile paylaşmıştır. Hail, Caesar!: Bu komedi-drama filminde Clooney, Hollywood yıldızı Baird Whitlock'u canlandırır. Film, Coen Kardeşler'in yönettiği bir yapım olarak dikkat çekmektedir.

Bu komedi-drama filminde Clooney, Hollywood yıldızı Baird Whitlock'u canlandırır. Film, Coen Kardeşler'in yönettiği bir yapım olarak dikkat çekmektedir. Suburbicon: Clooney, bu suç komedisi filmde yönetmenlik yapmış ve aynı zamanda başrolde yer almıştır. Film, sakin bir kasabada geçen olayları anlatır.

Clooney, bu suç komedisi filmde yönetmenlik yapmış ve aynı zamanda başrolde yer almıştır. Film, sakin bir kasabada geçen olayları anlatır. Out of Sight: Bu suç komedisi filminde Clooney, banka soyguncusu Jack Foley'yi canlandırır. Jennifer Lopez ile başrolü paylaşmıştır.

Bu suç komedisi filminde Clooney, banka soyguncusu Jack Foley'yi canlandırır. Jennifer Lopez ile başrolü paylaşmıştır. The Perfect Storm: Bu felaket filmi, bir balıkçı gemisinin büyük bir fırtına ile karşılaşmasını konu alır. Clooney, geminin kaptanı Billy Tyne'i canlandırır.

Bu felaket filmi, bir balıkçı gemisinin büyük bir fırtına ile karşılaşmasını konu alır. Clooney, geminin kaptanı Billy Tyne'i canlandırır. The American: Bu gerilim filminde Clooney, bir silah ustası ve tetikçi olan Jack karakterini canlandırır. Film, Jack'in İtalya'da geçen hikayesini anlatır. En iyi George Clooney filmlerinden

Bu gerilim filminde Clooney, bir silah ustası ve tetikçi olan Jack karakterini canlandırır. Film, Jack'in İtalya'da geçen hikayesini anlatır. Burn After Reading: Bu kara komedi filminde Clooney, CIA analisti Harry Pfarrer'ı canlandırır. Filmde Brad Pitt, Frances McDormand ve Tilda Swinton ile birlikte rol almıştır.

George Clooney, başarılı bir kariyere sahip olan ve hem oyunculuk hem de yönetmenlik alanında övgü toplayan bir sanatçıdır. Kendine özgü tarzı, karizması ve yetenekleriyle tanınır. Aynı zamanda sosyal ve politik meselelerde aktif olarak yer alır ve birçok hayır işine destek verir. George Clooney son filmi ise The Flash şeklindedir.

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