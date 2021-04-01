1 Nisan Şaka Günü'nüz kutlu olsun! Bu günde en güzel şakaları yapmak istiyorsanız sizler için örnek şakalar hazırladık. Genelde şaka gününde insanların birbirine şaka yapması gelenek haline gelmiştir. En komik ve ilginç 1 Nisan şakaları ile arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize şaka yapabilirsiniz. İşte en komik ve korku dolu 1 Nisan 2021 şakaları...