YÜRÜYEN ŞATO

Animasyon dehası Hayao Miyazaki imzalı, animasyon türünün en yaratıcı yapıtlarından biri olan 'Yürüyen Şato'’ kendisine yapılan büyünün etkisini yok etmeye çalışan genç bir kızın hikayesini anlatıyor.

Sıradan bir genç kız olan Sophie şeytani bir cadı tarafından büyüyle doksan yaşında bir kadına dönüşür. Sophie artık fazlasıyla yaşlanmış ve çevresi tarafından tanınmaz bir görünüme bürünmüştür. Bu yüzden büyük bir umutsuzluğa kapılan ve yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalan Sophie, Howl isimli yürüyen bir şatoda yaşayan bir büyücünün yanına yerleşir. Bu şatoda yaşayan cinlerden biri de Sophie ile aynı kaderi paylaşmaktadır. Aynı amaç etrafında buluşan ikili kendilerine yapılan kara büyünün etkisini yok etmeye çalışacaklardır. Bu sırada şatonun dışında patlak veren savaş ülkenin birlik ve beraberliğini tehdit etmektedir. İkili artık hem kendileri için hem de ülkeleri için canları pahasına savaşmak zorunda kalacaktır.

'Yürüyen Şato' 1-2-3-6-7 Aralık saat 14.00’de AKM Yeşilçam Sineması’nda. REKLAM EN SEVDİĞİM PASTAM Maryam Moghadam yönetmenliğinde Lili Farhadpour ve Esmaeel Mehrabi’nin oynadığı 'En Sevdiğim Pastam' yeni bir romantik ilişkinin peşine düşen Mahin’e odaklanıyor. Tahran’da yalnız başına yaşayan yetmiş yaşındaki Mahin çoğunlukla dört duvar arasında tekdüze bir hayat sürer, arada bir kadın arkadaşlarıyla görüşür. Kocası otuz yıl önce ölen, kızı Avrupa’ya taşınan Mahin yurt dışında yaşayan çocukları ve çevresindeki dünya için görünmez olmaya başladığını hissetmektedir. Bir öğleden sonra arkadaşlarıyla buluşup çay içerken konuşulanların ardından yalnızlığından kurtulmaya, gençliğinin kaybolan özgürlüğüyle yeniden buluşmaya ve aşk hayatını canlandırmaya karar verir. Fakat yeni bir romantik ilişkinin peşine düşen Mahin’in hoşlandığı biriyle güzel bir akşam geçirme planı çok geçmeden sonu belirsiz, unutulmaz bir maceraya dönüşür.

'En Sevdiğim Pastam' 1-2-3-6-7 Aralık saat 16.30’da AKM Yeşilçam Sineması’nda. REKLAM BALIK KIRGINI Yönetmenliğini Baran Gündüzalp’in yaptığı 'Balık Kırgını'nda, Nilay Erdönmez, Fatih Dönmez ve Can Demir ekranda seyirciyle buluşuyor. Salih ve Ayşe, altı yaşındaki hiç konuşmayan oğulları Emre ile İstanbul’un kentsel dönüşüme girmek üzere olan bir semtinde yaşamaktadır. Salih’in beyaz yakalı hayatı, işten çıkarılması ile sekteye uğramıştır. Ayşe ise telefonla sigorta satışı işinde evden çalışma sistemine geçirilmiştir. Bir yandan da oturdukları evin kirasını karşılayamadıkları için bütçelerine uygun ev aramaktadırlar. Motosikletleriyle yolcu taşıyabilecekleri yeni bir iş modeli olduğunu öğrenince sisteme Salih’in adına kayıt olurlar. Biraz daha ek gelir elde edebilmek için Ayşe de kapalı bir kaskın altına gizlenerek ve hiç konuşmayarak kimliğini saklayıp eşiyle dönüşümlü çalışmaya başlar. Rosinante adını verdikleri motosikletleriyle yolcu taşırken, Rosinante çalınana dek, bilmedikleri bambaşka bir İstanbul’la karşılaşırlar.