SALEP

Kış aylarının en sevilen içeceklerinden biri eşsiz kokusu ve tadıyla salep oluyor. Hem lezzetiyle öne çıkan hem de öksürük ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkları iyileştirici etkiye sahip salep aslında orkidegiller familyasındaki bir bitkinin yumrularından elde ediliyor. Bu bitki ülkemizde Muğla, Kahramanmaraş, Milas, Antalya, Van, Kastamonu, Safranbolu ve Isparta’da yetişiyor. Özellikle Burdur’un Bucak ilçesinde yetişenler lezzetleriyle öne çıkıyor.