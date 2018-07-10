SU GÖRMEK: Rüyada görulen su, güzel bir yaşam ve iyi bir rızkla yorumlanır. Suyun kalitesi bizim duygularımızı yönetebilme etkinliğini gösterir. Bir kimsenin evinden su çıktığını görmesi, zenginliğe ve iyiye yorumlanır.
İNSAN: Rüyasında soyut olarak bir insan gören kişi, ertesi gün hayırlı bir haber ya da mektup alacak demektir. Rüyada görülen ve tanınmayan kimse, insanın kendi nefsidir. insanın kendi nefsini temsil eden kimse iyi ise insanın kendisi iyidir.
OKUL: Rüyada okul görmek tek bir ifadeyle yorumlanmayacağı gibi hem iyi hem de kötü şekilde tabir edilir. Rüyada okul görmek güzelliğe, esenliğe, düzenli ve mantıklı olmaya işaret eder. pişmanlık duymay ve kazancın azalmasına da işaret eder.
FELÇ OLMAK: Tam tersi şekilde yorumlanır. Ayağa kalkmak olarak tabir edilir.Rüya sahibinin hayatının çok daha yoğun bir hale geleceğine, kişinin yoğun bir iş trafiği yaşayıp, çok daha fazla mesai harcayacağına delalet eder.Zannedildiği gibi kötü değildir.
BEBEK: Rüyada bebek görmek mutluluk ve neşenin habercisidir. Bazen rüyanızda bebek görmüş olsanız bile bu rüya size iç sıkıntısı verebilir. Bu gibi durumlarda olumsuz düşünmeye gerek yoktur. Rüyada bebek görmek her zaman iyiye yorulmaktadır.
GIDA: Et hariç yiyecekler kısmet, bolluk, berekettir. Rüyada güzel pişirilmiş veya hazırlanmış yiyecek maddeleri görmek, bir vesile ile parasızlıktan kurtularak bundan böyle çok mutlu günler geçireceğinize ve pek candan dostlar edineceğinize işarettir.
DENİZDE YÜZMEK: Rüyada denizde yüzmek çok gezeceğinizin müjdecisidir. Böyle bir planınız olmasa bile gelişmeler sizin sürekli tatile çıkmanıza imkan sağlayabilir. Alternatif olarak, aşk ve iş hayatınızdaki mutluluğa işaret eder.
EV: Rüyada görülen ev kendi benliğinizi ve yaşantınızı temsil eder. Genellikle rüyada görülen ev huzurun ve güvenliğin bir simgesidir. Evi nasıl gördüğünüze bağlı olarak kendiniz hakkında yorumlar yapabilmek mümkündür.
ÇIPLAK KALMAK: Savunmasızlığı simgeler! Kişi kendini yalnız ve korunmaya muhtaç hissetmektedir!
SINIF: Rüyada Sınıf görmek, Rüyada bir okulun sınıfında bulunduğunuzu görmek, çocukça hareketler yaptığınız için etrafınıza itimat vermediğinize, zararını ise bizzat çekmekte olduğunuza işarettir.
KOVALANMAK: Bir şeyden kaçmak ve kurtulmak isteğini ifade eder!
ARABANIN KONTROLÜNÜ KAYBETMEK: Hayattaki kontrolü kaybetmek ve çeşitli aksaklıklar olarak yorulabilir.
YÜKSEK BİR YERDEN DÜŞMEK: Gerçek yaşamda sizi endişe ve korkuya iten bir olaya tanık olduğunuzu ya da bir durum hakkında haber aldığınızı ve bu konunun sizde bazı güvensizlik duyguları, korkular yarattığını simgeler.
SÜREKLİ GEÇ KALMAK, BİR YERE ULAŞAMAMAK: Ertelenen, yapılmayan ve sürekli yük olan işlerin varlığını ifade eder.
VASITA GÖRMEK: Otobomil kişinin geçim vasıtalarına tabir erdilir. Minibüs kısa, otobüs ve uçak ise uzun mesafeli yolculuğa tabir edilir. Ağır vasıta motorlu araçlar ise yorucu işlere ve üzüntüye tabir edilir. Ayrıca sıkıntıların üzerinden gelebilmektir.
BOZUK VE KIRIK ELEKTRONİK EŞYALAR: Gerçekle bağlantının koptuğuna ve diğer insanlarla iletişim kuramamaya işarettir!
DİŞ DÜŞÜRMEK: Özgüven kaybı veya hastalık olarak yorulur!
SINAVA GİRMEK, GEÇMİŞTEN KALMA SINAVLARI OLDUĞUNU ÖĞRENMEK: Öğrencilik korkusu. Bazen de aşırı mükemmeliyetçilerin başarısızlık kaygısı olarak yorulur.
TUVALET BULAMAYIP ALTINA YAPMAK: Uykudaki kişinin gerçekten sıkıştığı durumlarda gördüğü rüyadır. Rüyasında altına yaparsa, gerçekte de pek hoş şeyler olmayabilir!
ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK: İncinmekten korkmak demektir! Ayrıca kimin öldüğü görülmüşse, o kişinin ömrünün uzadığına yorulur.
KAPANA KISILMAK VEYA KAYBOLMAK: Önemli bir karar aşamasında kişinin köşeye sıkıştığı anlamına gelir.
ÖZEL BİR GÜNÜN FELAKETLE SONUÇLANDIĞINI GÖRMEK: Kaygıları ve korkuları simgeler.
GÖĞE YÜKSELMEK: Asansörle veya başka bir şekilde göğe doğru hiç durmadan yükselme, rüyada korku hissi yaratsa da hayra yorulur. Yüksek mevkiyi işaret eder!
BALIKLARLA YÜZDÜĞÜNÜ GÖRMEK: Her zaman hayra yorulan, güzel bir rüyadır! Berekettir!
HAPSE GİRDİĞİNİ GÖRMEK: Çevredeki olumsuz durumlarla ilgili bir uyarıdır!
UÇMAK: Kişinin uçtuğunu görmesi, uzun zamandır süren sıkıntılarından kurtulduğu ve özgürleştiği anlamına gelir!
OTOBÜSÜ YA DA UÇAĞI KAÇIRMAK: Önemli bir fırsatın kaçması veya kaçacağı anlamına gelir.
GİZLİ BİR YER KEŞFETMEK: Beklenmedik olayları, sürprizleri ve gizemi işaret eder!
SAÇ KESMEK: Pek hayra yorulmaz ve ikaz niteliği taşır!
BOĞULDUĞUNU GÖRMEK: Güvensizlik anlamına gelir.
BİRİNİ ÖLDÜRMEK: Rüyada bir insan öldürdüğünü gören kimse büyük günah işler. Başka bir yoruma göre de bir kimseyi öldürdüğünü görmek, onunla iyi arkadaş olunacağını gösterir.
PARA GÖRMEK: Rüyada para almak veya vermek veya tomarla para görmek, parlak şans ve servete; para bulmak, şansının açılacağına, zengin olacağına işaret eder.
ET YEMEK: Rüyada et yemek tek şekilde tabir edilmez. Çiğ et yemek hayırlı haberler almaya, pişmiş et yemek bolluğa ve zenginliğe kavuşmaya, kuş eti yemek ahirette nurlar içinde olmaya, tavuk eti yemek eşinden hayır görmeye yorulur.
BULANIK DENİZ: Çirkin ve size kendinizi iyi hissettirmeyen cinsten bir görüntüye sahip ise; bir konuda kaygılanacağınız anlamına gelir. Bu denize düşerek suyun dibine doğru indiğini gören kimsenin başından olumsuz tecrübe geçer.
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