33 | 34

ET YEMEK: Rüyada et yemek tek şekilde tabir edilmez. Çiğ et yemek hayırlı haberler almaya, pişmiş et yemek bolluğa ve zenginliğe kavuşmaya, kuş eti yemek ahirette nurlar içinde olmaya, tavuk eti yemek eşinden hayır görmeye yorulur.