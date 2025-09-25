Son depremler listesi 25 Eylül Perşembe günü için araştırılıyor. Yıkıcı depremler konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Türkiye, aktif tektonik hareketlerin güçlü olduğu bir sahada yer alıyor. Bu sebeple son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. 25 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ‘’Deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?’’ soruları yanıt buluyor. AFAD verilerine göre bugün en büyük deprem Erzurum'da meydana geldi. İşte detaylar…