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        Haberler Bilgi Gündem EN SON DEPREMLER SON DAKİKA 28 HAZİRAN 2025: Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde? AFAD ile Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi 28 Haziran 2025: AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Deprem ülkesi olan ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan sarsıntılara ilişkin detaylar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre Kars'ın Akyaka ilçesi açıklarında 2.9 büyüklüğünde deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 28 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 08:08 Güncelleme: 28.06.2025 - 08:08
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        Türkiye’de meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler son dakika deprem haberlerini yakından takip ediyor. 28 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

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        KARS’TA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 00:40’ta merkez üssü Ermenistan Lori olan 2.9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

        Kars’ın Akyaka ilçesine 39.55 kilometre mesafede meydana gelen deprem, zeminden 7.0 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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        28 HAZİRAN 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        2.5 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

        2025-06-28 00:40:39 40.84972 44.15806 7.0 ML 2.9 Lori (Ermenistan) - [39.55 km] Akyaka (Kars)

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        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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