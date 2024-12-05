Uzman Klinik Psikolog Yunus Emre Yıldız, konu hakkında detaylı bilgiler verdi. Misophonia (mizofoni), belirli seslere karşı yoğun öfke, rahatsızlık, tiksinti veya kaygı hissetmeye neden olan, nadir ancak ciddi bir duyusal hassasiyet durumudur. Bu sesler genellikle çevrede sıkça duyulan ve başkaları için rahatsız edici olmayan seslerdir. Misophonia, kişinin günlük yaşamını ve sosyal ilişkilerini olumsuz etkileyebilir.

MİSOPHONİA NEDİR?

Mizofoni, kelime anlamı olarak "sese karşı nefret" anlamına gelir. Bu durumdan muzdarip bireyler, belirli sesler karşısında aşırı derecede rahatsızlık hisseder ve bu seslere karşı şiddetli duygusal tepkiler verebilir. Örneğin, çiğneme, nefes alma, kalem tıklatma veya saat tik takı gibi rutin sesler mizofoniye sahip kişilerde öfke veya kaygı tetikleyebilir.

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Mizofoni genellikle ergenlik döneminde başlar ve zamanla kronik hale gelebilir. Şu anda, bu durumun kesin nedeni bilinmemekle birlikte, beyindeki duyusal ve duygusal süreçlerin anormal bir şekilde işlememesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.