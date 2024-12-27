En usta dağcılar bile cesaret edemiyor: İşte dünyanın dört bir yanından tırmanması en tehlikeli dağlar!
Dünya çapında dağcıların hayalini süsleyen pek çok zirve, aslında çok ciddi tehlikeler barındırıyor. Bu tehlikeler, ekstrem hava koşullarından çığ riskine, çıkışı son derece zor şiddetli yamaçlardan ani ölümle sonlanan kötü kazalara kadar geniş bir yelpazeye yayılır. İşte, dünyanın en tehlikeli 10 dağı ve bu dağlarla ilgili çarpıcı hikayeler!
Tehlikeli dağların zirveleri, cesaret ve dayanıklılığın şaşırtıcı hikayelerini barındırıyor. Ancak bu hikayeler bazen trajik sonlarla biter. Dünya çapında en tehlikeli zirveleri incelemeye hazır mısınız? İşte detaylar!
NANGA PARBAT: KATİL DAĞ (PAKİSTAN)
Nanga Parbat, Pakistan’daki “Katil Dağ” lakabıyla anılır. Yüzeyi keskin kayaçlardan ve devasa buz kütlelerinden oluşan bu dağ, 8.126 metre yüksekliğiyle dünyanın dokuzuncu en yüksek zirvesidir.
Güney tarafında bulunan ve dünya çapında “Rupal Yüzü” olarak bilinen şiddetli yamacı, tabanından itibaren tam 4.600 metre yükselir. Bu özelliği, onu yeryüzündeki en büyük dikey dağ yüzlerinden biri yapar.
ANNAPURNA: ÇIĞLARIN GÖLGESİNDEKİ GÜZELLİK (ORTA NEPAL)
Dünyanın 8.091 metre ile onuncu en yüksek zirvesi olan Annapurna, çığ riski nedeniyle son derece tehlikelidir. 1950 yılında ilk kez tırmanılan bu zirve, bugüne kadar 72 cana mal olmuştur. Bu durum, Annapurna’yı 8.000 metre üzeri dağlar arasında en yüksek ölüm oranına sahip zirvelerden biri yapar.
K2: KADINLARA KARŞI LANETLİ Mİ? (PAKİSTAN-ÇİN SINIRI)
Dünyanın en yüksek ikinci dağı olan K2, sadece fiziksel zorluklarıyla değil, aynı zamanda özellikle kadın dağcılar üzerindeki lanetli ünüyle de tanınıyor.
Zirveye ulaşan ilk kadın, Polonyalı efsanevi dağcı Wanda Rutkiewicz olmuştur. Ancak Rutkiewicz’in bu başarısının ardından gelen 18 yıl boyunca, zirveye ulaşan diğer beş kadın dağcı hayatını kaybetmiştir.
KANGCHENJUNGA: SOĞUK VE ÇIĞ TEHLİKESİ (HİNDİSTAN-NEPAL SINIRI)
Dünyanın üçüncü en yüksek zirvesi olan Kangchenjunga (8.586 metre), hem çığ tehlikesi hem de şidetli soğuğuyla tanınır. Bu dağta 1905 yılından bu yana en az 53 kişi hayatını kaybetmiştir. Dağın toplam tırmanış başarı oranı ise sadece %10 civarındadır.
MATTERHORN: GÜZEL AMA ÖLÜMCÜl (İSVİÇRE-İTALYA SINIRI)
Matterhorn, 4.478 metre yüksekliği ile Avrupa'nın en popüler zirvelerinden biridir. Ancak bu popülerlik, beraberinde ciddi tehlikeler getirir.
Özellikle tecrübesiz dağcıların bu rotalarda çıkış yapmaya çalışması ve iklim değişikliğinin etkisiyle yamaçlarda daha sık çığ ve kaya düşmesi olaylarının meydana gelmesi, ölüm oranlarını arttırmıştır.